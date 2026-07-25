Doborârea dronei de la Buzău. Declarația surpriză care a anticipat evenimentul: „Să permită comandanților militari să execute focul”

Forțele Aeriene Române nu procedaseră astfel până în prezent. Ultima oară, la Galați, nu trăseseră împotriva dronei. Atunci, a venit un mesaj public de la un general NATO, care este chiar românul care ocupă cea mai înaltă funcție în structurile de comandă NATO.

România are, ca fiecare stat NATO, obligația ”de a-și construi propriile mijloace și metode de protecție a infrastructurii și a populației pe timp de pace”. Iar „a deschide focul” e soluția pe care politicienii trebuie să-i lase pe militari să o realizeze, a spus acum o lună și jumătate un militar de la Bruxelles, cartierul NATO în Europa.

Era a doua zi după ce România nu trăsese contra dronei care explodase într-un bloc de civili din Galați, din fericire fără victime.

„Fiecare stat are datoria să-și protejeze populația”

Anticiparea a fost puternică. Pentru că autorul mesajului „lăsați armata să tragă” a fost un general român NATO. E vorba de generalul-maior Adrian Ciolponea lucrează la Bruxelles, în cadrul alianței Nord-Atlantice. Ocupă o funcție cheie, într-un comandament strategic. El a acordat un interviu pentru publicul HotNews . Iar generalul Ciolponea a spus atunci lucruri care, în general, nu se spun în România.

De pildă, ca un militar care-și face lucrarea de doctorat pe războiului viitorului și al dronelor, el a argumentat de ce dronele nu sunt simplu de detectat. De ce nu poate exista țară complet imună la drone. Dar că, în aceste condiții concrete, e cazul să ne apărăm.

Schimbare evidentă de tactică: au tras și românii și italienii

Interviul său a stârnit reacții puternice în Armată, potrivit surselor HotNews din momentul respectiv. Pentru că generalul Ciolponea a spus clar că nu putem invoca Articolul 5 în orice situație: „Fiecare stat are datoria să-și protejeze populația”.

Ce s-a întâmplat la Buzău n-a fost, conform derulării evenimentelor, o decizie limitată sau fără implicarea NATO. Ea sugerează o schimbare de angajare militară, chiar dacă necomunicată public după Galați. Dovadă că la Buzău piloții italieni, care ne ajută să ne apărăm spațiul aerian, au fost primii care au tras. Apoi au tras și românii.

Ce a spus generalul „că-l amuză” la o parte a gîndirii din țară

Generalul Ciolponea a vorbit despre obligația a construi sisteme de apărare complexe contra dronelor. Și a spus că e surprins, chiar amuzat, de o anumită mentalitate din România. Anume de cea care susține că nu ni se poate întâmpla mare lucru. Și că, dacă nu s-a întâmplat ceva în trecut, asta e ca o predicție a liniștii pentru viitor.

„Pe mine mă amuză comentariile care spun că până acum nu am avut astfel de amenințări și de aceea nu ne trebuie astfel de sisteme de protecție. Că nu suntem în conflict sau că nu se va repeta o astfel de amenințare. Nu!”, a spus Ciolponea.

El a spus că trebuie să plecăm de undeva cu a ne apăra. „Nu e un proces simplu, iar nu foarte multe țări au reușit să implementeze până la ora actuală protecția împotriva dronelor pe timp de pace sau la criză în zona civilă și în zona militară. Suntem chiar la început în acest domeniu, cea mai avansată țară care se apără împotriva dronelor este Ucraina deja de peste cinci ani pentru că nici nu are altă soluție”, a explicat generalul Ciolponea.

Iar politicienii și guvernanții trebuie să fie sinceri cu cetățenii, a mai spus generalul NATO: „Nu există siguranță 100%. Pentru pilotul aflat la manșă e o decizie foarte grea să tragă, pentru că pot exista riscuri colaterale. Dar deschiderea focului e soluție de apărare”.

Reacții internaționale după Buzău

Este „prima oară când statul membru NATO a făcut astfel după zeci de incursiuni de acest gen”, a scris Reuters. Încălcările spațiului aerian din țările flancului estic au alimentat îngrijorarea că frontierele alianței sunt expuse riscurilor în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, a adăugat agenția de știri.

Deși vineri a fost înregistrată o premieră pentru teritoriul național, un militar român doborâse totuși o dronă și în mai, într-o misiune de poliție aeriană în Estonia.

AFP a remarcat, la rândul său, că este vorba despre o premieră pentru România de la începutul războiului din Ucraina și a menționat că țara noastră, vecină cu Ucraina, s-a confruntat frecvent cu incursiuni ale dronelor sau cu cazuri de drone ori fragmente care se prăbușesc pe teritoriul nostru, însă forțele armate naționale nu interveniseră pentru a le doborî până vineri.

Atât AFP, cât și Reuters au menționat și incidentul de la Galați, din finalul lunii mai, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

La fel a făcut și ziarul britanic The Independent, care a scris, totodată, că oficialii occidentali acuză Rusia de luni de zile că testează reacțiile NATO, prin incursiuni limitate în spațiul aerian al țărilor aliate. Pe de altă parte, a notat că Rusia neagă că ar provoca intenționat alianța, dar și că inclusiv drone ucrainene au fost identificate în țările vecine.

Presa americană vorbește despre „implicații pentru SUA”

Despre evenimentul de vineri a scris și Fox News, care consideră că acesta „poartă implicații directe pentru SUA și aliații săi din NATO”, în condițiile în care încălcările spațiului aerian din flancul estic au sporit îngrijorarea că războiul Rusiei din Ucraina s-ar putea extinde pe teritoriul alianței.

Șefa diplomației române a vorbit pentru publicație despre cele întâmplate.

„Frontierele noastre și suveranitatea noastră sunt non-negociabile, iar armata noastră și poliția aeriană a NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, în condițiile în care armata noastră identifică frecvent riscuri”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul interimar a mai spus în interviul pentru Fox News că încă se fac cercetări, dar că „tiparul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești din timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România”.

„Un pericol în creștere de-a lungul flancului estic”

Fox News a mai scris că „incidentul subliniază un pericol în creștere de-a lungul flancului estic al NATO”.

Nu este singura publicație americană care a abordat evenimentul de vineri. The Hill a remarcat că România a fost vizată de mai multe incidente legate de drone de când a început războiul din Ucraina. A amintit, de asemenea, despre incidentul de la Galați.

Vineri dimineață, Forțele Aeriene Române au doborât în premieră o dronă care a pătruns pe teritoriul național. În operațiune au fost implicate și Eurofighter italiene. Aparatul de zbor a fost angajat de piloții români de pe F-16, într-o zonă nelocuită a județului Buzău, în apropiere de localitatea Padina. Potrivit procurorilor, a fost vorba despre o dronă Shahed, sau, în denumirea sa rusească, Geran-2.