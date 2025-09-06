Șeful DSU explică cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș, unde un bărbat a dat foc unei pompe de benzină: „Angajații au acționat foarte bine. Au avut prezență de spirit” / Ce detaliu putea duce la tragedie

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că angajații benzinăriei din Făget, județul Timiș, au reușit să evite o catastrofă, după ce un bărbat a dat foc unei pompe de alimentare și l-a stropit cu benzină pe unul dintre aceștia. Potrivit imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere, extinctorul principal nu funcționa, a precizat Arafat.

„S-a văzut că personalul de la stație era bine instruit. Au intervenit rapid. Din păcate s-a văzut că extinctorul mare nu a funcționat. Asta este un sfat pentru toți. Să-și verifice extinctoarele. Să fie sigur că sunt funcționale și că sunt în termen de garanție, adică nu sunt expirate, pentru că extinctoarele au un termen, de regulă scris pe ele”, a declarat șeful DSU.

Arafat a adăugat că responsabilitatea verificării revine, în primul rând, angajaților și a anunțat verificări la benzinăria unde s-a produs incidentul.

„Colegii de la inspecție vor trebui să facă o inspecție să fie siguri că extinctoarele sunt în termenul lor de funcționalitate, însă primii care trebuie să verifice sunt chiar angajații oricărei benzinării sau oricărui loc în care sunt extinctoare. Nu trebuie așteptați pompierii să vină să facă un control. Deci ei trebuie să facă acest lucru și ei trebuie să schimbe (…) Dacă era expirat, trebuie să se vadă de ce nu a funcționat. Era extinctorul mare pentru astfel de situații”, a continuat Raed Arafat.

„Angajații au acționat foarte bine. Au reacționat. Au reușit totuși să folosească un alt extinctor mai mic. Am înțeles că au avut prezența de spirit să întrerupă curentul, ceea ce este foarte bine, pentru că au oprit pompa care pompează combustibilul. Dar riscul era foarte mare. Putea să fie chiar un incendiu și o explozie foarte serioasă”, a explicat șeful DSU, Raed Arafat.

Un bărbat a dat foc unei pompe de benzină, a rănit un angajat și a amenințat că sare de la balcon

Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare de ebrietate, a scos pistolul de alimentare al unei pompe de la o benzinărie din Făget, județul Timiș, și a aprins combustibilul cu o brichetă, provocându-i arsuri unuia dintre anagajați. Bărbatul, de loc din Buzău, venea din Germania și a oprit la benzinăria din Făget, unde a consumat alcool pe terasă, iar la un moment dat s-a ridicat și a dat foc combustibilului din pistolul unei pompe de alimentare, a transmis IPJ Timiș.

Angajații au intervenit rapid și au oprit siguranțele electrice ale tancurilor. Nu s-a produs o explozie, însă a avut loc un incendiu.

Potrivit Poliției, bărbatul l-a stropit cu benzină pe unul dintre angajații benzinăriei și i-a provocat arsuri, iar apoi a fugit spre un bloc din apropiere, a spart ușa de la intrare și a urcat la etajul 3. Odată ajuns acolo, a pătruns într-un apartament și a ieșit pe balcon, unde a început să strige că se omoară.

„Incendiul a fost lichidat prompt de angajații stației, cu ajutorul unui extinctor. În timpul incidentului, bărbatul ar fi aruncat combustibil aprins asupra unuia dintre angajați, provocându-i arsuri la nivelul membrelor, după care a părăsit locul și s-a refugiat într-un bloc ANL din apropiere, unde a spart ușa de acces și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca”, a mai declarat IPJ Timiș.

Polițiștii care au venit la fața locului l-au convins, după negocieri, să coboare.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat de distrugere prin incendiere, loviri sau alte violente, tulburarea liniștii publice, dar și tentativă de omor calificat.