Comandantul forțelor speciale Ahmat, Apti Alaudinov, a susținut miercuri, într-un interviu pentru agenția de stat rusă TASS, că Ucraina a concentrat unități de elită și mercenari străini la graniță pentru a lansa un atac, în încercarea de a perturba negocierile dintre Rusia și SUA programate să aibă loc vineri, în statul american Alaska.

Generalul-locotenent Alaudinov, care este adjunct al șefului Direcției Principale pentru Politico-Militară a Ministerului rus al Apărării și comandant al forțelor speciale Ahmat, a declarat presei controlate de Kremlin că forțe ucrainene de elită sunt pregătite să atace Rusia, dar nu știe totuși foarte multe amănunte.

„Informațiile pe care le avem arată că aceste trupe sunt pregătite să lovească pe un anumit sector al frontierei. Deocamdată nu putem spune cu certitudine care va fi acel sector, însă vorbim despre Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei, printre cele mai bine antrenate și echipate unități rămase în serviciu”, a afirmat Alaudinov, citat de TASS.

Potrivit acestuia, aceste trupe ale Kievului au fost retrase de pe alte secțiuni ale frontului, completate cu noi efective, reechipate și dislocate deja în zona vizată. „Pe acest sector se află și un număr mare de luptători străini”, a mai susținut comandatul forțelor speciale Ahmat.

Anterior, ministerul rus al Apărării a afirmat că jurnaliști străini au fost aduși în regiunea Harkov sub pretextul realizării de reportaje, pentru a acoperi posibile „provocări”, notează publicația independentă rusă Meduza, subliniind că instituția nu a prezentat dovezi.

Departamentul Apărării de la Moscova a susținut că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a adus în orașul Cuguiev din regiunea Harkov, un grup de jurnaliști străini sub pretextul realizării unei serii de reportaje despre viața localnicilor din zona de front.

Conform scenariului prezentat de propaganda rusă, chiar înainte de summit, armata ucraineană intenționează să lovească cu drone și rachete unul dintre cartierele dens populate sau o unitate medicală, provocând un număr mare de victime în rândul civililor.

Iar imaginile ar urma să fie surprinse imediat de presa occidentală prezentă la fața locului, susțin oficialii de la Moscova.

Ministerul rus al Apărării a mai afirmat, fără a preciza sursa informațiilor, că Ucraina plănuiește să dea vina pe Moscova pentru acest atac, cu scopul de a crea „un climat mediatic negativ” și „condițiile necesare pentru blocarea negocierilor”.

Ministerul de la Moscova a adăugat că astfel de „provocări” ar putea fi organizate și în alte localități aflate sub controlul Kievului.