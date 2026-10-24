Șeful ISUBIF, detalii despre ce au descoperit pompierii la blocul din Drumul Taberei evacuat din cauza unei fisuri

Șeful ISUBIF, generalul de brigadă Irinel Precup, a anunțat sâmbătă că au fost evacuați toți locatarii găsiți în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură pe trei etaje între două scări.

Blocul cu 8 etaje, situat în Drumul Taberei, Sectorul 6 al Capitalei, este cu bulină roșie, adică are cel mai mare risc de prăbușire la cutremur puternic.

Încă nu este clar dacă fisura a apărut după seismul cu magnitudine 4,8 din 19 octombrie. Apelul la 112 a fost dat astăzi de un locatar.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi – de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii”, a anunțat Irinel Precup, de la fața locului.

Potrivit acestuia, blocul a fost construit în 1963. Ultima dată, blocul a fost expertizat în 2018.

„Nu cred că există legături (n.r. cu cutremurul), dar acest bloc este construit în 1963… Vă dați seama că tasările au existat, tasări, torsiuni, da, care apar în funcție de vechime, de timp și așa mai departe. Deci, lucrurile sunt foarte greu de analizat în momentul de față”, a spus Precup.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc şi s-a luat măsura opririi gazelor.

„O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi”, a mai spus Precup.