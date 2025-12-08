Șeful liberal al Senatului nu crede că PSD va vota moțiunea: „Nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliție”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat luni că l-ar „mira” să vadă că PSD votează moțiunea de cenzură inițiată de opoziție împotriva unui guvern în care social-democrații au șase miniștri. El consideră că niciunul dintre partidele din actuala coaliție nu ar trebui să părăsească guvernarea.

Întrebat despre scenariul în care PSD ar vota moțiunea, Abrudean a spus că actuala coaliție este una „stabilă”.

„M-ar mira pentru că, deocamdată, eu ştiu că suntem într-o coaliţie stabilă, în ciuda rezultatelor care au avantajat sau dezavantajat pe unii sau pe alţii la Primăria Capitalei (…). Nu aş vedea motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune împotriva coaliţiei”, a declarat președintele liberal al Senatului, citat de News.ro.

El a fost întrebat și despre nemulțumirile exprimate de PSD în privința reducerilor preconizate în administrație.

„Vă reamintesc că şi PSD are şase miniştri în acest guvern, deci nu poate să ia premierul o decizie peste capul celor din guvern. Vom vedea la acel moment”, a răspuns liberalul.

Mircea Abrudean consideră că o guvernare fără PSD ar fi „foarte complicată”.

„Dacă o luăm după cifre, e foarte complicat şi nu cred că ne dorim să ajungem acolo de niciun fel. Nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partidele din coaliţie să nu mai fie în această coaliţie. Este semnal de instabilitate politică şi nu ne dorim asta”, a mai spus oficialul.

PSD ia în calcul și o ieșire de la guvernare

Surse din conducerea PSD spun că, după ce au pierdut cursa pentru Primăria Capitalei, social-democrații iau în calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare pentru că „este clar că oamenii votează mesajele opoziției.

După ce duminică noapte Sorin Grindeanu spunea că e nevoie de o analiză internă pentru a vedea de ce nu a funcționat mobilizarea în sectoarele conduse de PSD, luni dimineață, surse din PSD au dezvăluit că este luată în calcul și ieșirea de la guvernare.

Potrivit informațiilor HotNews, social-democrații argumentează înfrângerea prin faptul că „că este clar că oamenii votează opoziția, mesajul din opoziție”.

Până acum, spre deosebire de alte tururi de scrutin când o ședință a conducerii partidului era organizată la scurt timp după alegeri, Sorin Grindeanu nu a convocat liderii pentru o ședință a Biroului Politic Național. Această analiză va fi făcută, cel mai probabil, la începutul anului viitor, după ce va fi adoptat bugetul, spun sursele HotNews.