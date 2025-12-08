VIDEO Oboseala de după alegeri. Cum s-a desfășurat citirea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului în Parlament

Moțiunea de cenzură depusă de Grupul PACE – Întâi România și AUR a fost citită în plen luni, după ora 15:40, de senatorul Ninel Peia. Cu excepția unei luări de cuvânt ironice din partea lui George Simion și a celor câteva vociferări, ședința a fost una mai mult liniștită.

Textul moțiunii de cenzură, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” se întinde pe parcursul a 7 pagini. Prin această moțiune semnatarii cer practic scoaterea USR de la guvernare și schimbarea din funcție a premierului Ilie Bolojan.

Textul moțiunii de cenzură poate fi citit mai jos:

Nu toți parlamentarii au fost prezenți în plen în momentul citirii moțiunii de cenzură. Ședința a început după ora 15:40, din cei 463 de parlamentari fiind prezenți 236 (unii online) de la toate formațiunile politice: PNL, USR, AUR, UDMR, POT, Grupul PACE – Întâi România. Parlamentarii PSD au întârziat, pentru că au avut o ședință la grup programată chiar la aceeași oră, conform informațiilor HotNews.

„Îmi pare rău că domnul premier a ales să citească moțiunea singur, de acasă”, a spus George Simion, liderul AUR, cu referire la faptul că niciun reprezentant al Guvernului nu a venit la Parlament pentru a asista la citirea moțiunii de cenzură.

În partea dreaptă, locurile destinate membrilor Guvernului, rămase neocupate. Foto: HotNews/David Leonard Bularca

Nici măcar parlamentarii din opoziție nu au ascultat citirea moțiunii de cenzură.

La final, Ninel Peia a aruncat „mingea moțiunii” spre parlamentarii PSD.

Când se va da vot pe moțiune

Conducerea Parlamentului a decis într-o ședință de vinerea trecută ca astăzi moțiunea de cenzură să fie citită în plen. Urmează ca săptămâna viitoare, luni, textul moțiunii de cenzură să fie dezbătut și apoi să se dea votul.

Opoziția trebuie să strângă 233 de semnături pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, număr pe care nu-l are. În total, cele patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) care formează guvernul au 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Moțiunea de cenzură vine în contextul în care PSD analizează o posibilă ieșire de la guvernare pentru anul viitor, în contextul rezultatelor obținute de candidatul partidului, Daniel Băluță, la alegerile pentru Primăria Capitalei.