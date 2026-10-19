Șeful Metinvest spune că o măsură UE împotriva Chinei lovește în Ucraina: „Este nedrept”

Directorul general al Metinvest, una dintre cele mai mari companii siderurgice din Ucraina a cerut Uniunii Europene să elimine restricțiile la import pentru produsele fabricate în această țară, argumentând că Ucraina a fost „inclusă la pachet” în măsurile menite să limiteze importurile ieftine din țări precum China, transmite BBC.

Yuriy Ryzhenkov, directorulMetinvest, a declarat pentru BBC că taxele vamale impuse recent pentru importurile de oțel în UE sunt „nedrepte” și au fost introduse „fără a se ține cont de situația în care se află Ucraina”.

Acesta a spus că și-ar dori să vadă „cel puțin o excepție” pentru Ucraina, care să îi permită accesul pe piața UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că UE „a luat în considerare situația dificilă” a Ucrainei atunci când a decis politica privind oțelul.

Blocul comunitar a introdus recent restricții asupra importurilor de oțel, în încercarea de a proteja producătorii siderurgici din statele membre.

Ce a decis UE în privința importurilor de oțel

UE a plafonat cantitatea de oțel care poate fi importată fără taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an – o reducere de 47% față de nivelurile din 2024.

Politica prevede anumite cote specifice pentru fiecare țară, însă obiectivul general este reducerea cantității de oțel care poate fi importată, în condițiile în care producătorii din statele membre întâmpină dificultăți în a concura cu importurile ieftine din țări precum China și Turcia.

Deși între UE și Ucraina există un acord de liber schimb (ALS), acesta nu împiedică Uniunea Europeană să introducă măsuri comerciale distincte de protecție.

„Ucraina a fost inclusă la pachet în aceste măsuri, fără a se ține cont de situația în care se află”, a declarat Ryzhenkov, făcând referire la războiul cu Rusia.

„Accesul pe piața europeană este esențial pentru supraviețuire”, a adăugat el. „Măsurile restrictive introduse de autoritățile Uniunii Europene nu ne ajută. Consider că este nedrept ca Ucraina să fie tratată în același mod ca toți ceilalți exportatori care aduc produse pe piața Uniunii Europene”, subliniază acesta.

Ucraina se teme că exporturile sale de oțel în UE se vor înjumătăți

Industria siderurgică ucraineană estimează că exporturile de oțel către UE ar putea scădea, în cele din urmă, cu aproximativ 50–60%.

UE a declarat că respectiva cotă de oțel stabilită în mod specific pentru Ucraina garantează exporturile acestui metal, dar a recunoscut că aceasta este stabilită „la un nivel inferior celui din anii precedenți”.

„În pofida efortului de război, Ucraina rămâne un exportator important de oțel către UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că UE a „oferit compensații” celor mai mari furnizori ai săi, printre care se numără și Ucraina.

Produsele siderurgice reprezintă un pilon al economiei Ucrainei. Înainte de declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, metalurgia și mineritul aduceau aproximativ 10% din venitul național al Ucrainei și o treime din exporturile sale. Uniunea Europeană este principalul său client.

Însă industria a fost grav afectată de bombardamentele rusești continue.

Toate combinatele siderurgice din Ucraina au fost bombardate la un moment dat de la începutul conflictului, iar Ryzhenkov a subliniat că atacurile s-au „intensificat semnificativ în ultima perioadă”.

La un moment dat, în septembrie, în Ucraina „nu s-a produs nici măcar o singură tonă de oțel”, pentru prima dată în aproximativ 150 de ani, a adăugat acesta.

Aproape 800 de angajați ai companiei Metinvest au fost uciși de la începutul războiului.