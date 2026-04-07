Șeful NASA spune că agenția încearcă să găsească viață extraterestră: „Obiectivul este în toate demersurile”

Jared Isaacman șeful NASA, fotografiat înainte de lansarea în spațiu a uneia dintre misiunile private pe care le-a comandat, FOTO: SWNS / Profimedia Images

Suntem singuri în univers? Deși căutarea vieții dincolo de Pământ nu a dat până acum niciun rezultat, cercetătorii continuă să încerce să găsească un răspuns la această întrebare. Acum, conducerea NASA a dezvăluit că și căutarea extratereștrilor este inerentă misiunilor sale, relatează Gizmodo.

Jared Isaacman, administratorul NASA, a declarat într-un interviu mai amplu acordat recent CNN despre misiunea Artemis II că perspectiva existenței extratereștrilor „se află în centrul” multor activități ale agenției.

„Misiunea noastră este să ieșim și să încercăm să descifrăm secretele universului. Iar una dintre aceste întrebări este: ‘Suntem singuri?’, a spus Isaacman. „Așadar, aș spune că acest obiectiv este inerent fiecăruia dintre demersurile noastre științifice, în eforturile noastre de explorare, chiar și în construirea bazei lunare la polul sud al Lunii”.

NASA a trimis de-a lungul anilor cinci rovere și patru module de aselenizare pe suprafața planetei Marte, în căutarea unor dovezi ale vieții microbiene antice pe Planeta Roșie. NASA a lansat de asemenea în 2024 misiunea Europa Clipper pentru a studia luna Europa a planetei Jupiter, despre care oamenii de știință au crezut timp de decenii că ar putea găzdui viață microbiană. Un studiu publicat anul acesta a contestat însă puternic această ipoteză.

Oficiali ai NASA au vorbit anterior despre posibilitatea existenței vieții extraterestre, subliniind în același timp rolul agenției în colectarea de dovezi în acest sens. În 2023, administratorul NASA de la acea vreme, Bill Nelson, a anunțat că numește un comitet de oameni de știință pentru a aborda „atât de multe suspiciuni legate de extratereștri”.

Șeful NASA a amintit de numărul uriaș de galaxii din univers

Cu toate acestea, declarația recentă a lui Isaacman leagă mai explicit posibilitatea existenței extratereștrilor de explorarea științifică în curs a NASA. În interviul acordat CNN, administratorul agenției a explicat că NASA va „integra, într-o zi, telescoape care ne vor ajuta să continuăm această mare căutare”.

Isaacman, un miliardar din mediul privat, a fost el însuși în spațiu de două ori. Acum în vârstă de 43 de ani, el a fost comandantul unor misiuni private în spațiu în 2021 și 2024.

„Am fost în spațiu de două ori, nu am întâlnit încă niciun extraterestru acolo. Nu am văzut nimic care să sugereze că am fost vizitați de forme de viață inteligente”, a declarat Isaacman în timpul interviului pentru CNN.

„Dar, dacă te gândești – există aproximativ două trilioane de galaxii, cine știe câte sisteme stelare există în fiecare dintre ele. Aș spune că sunt destul de mari șansele ca, la un moment dat, să descoperim ceva care să sugereze că nu suntem singuri”, a adăugat el.

Barack Obama a vorbit și el recent despre viața extraterestră

Declarațiile lui Isaacman vin după ce fostul președinte american Barack Obama a declarat în luna februarie că extratereștrii sunt reali. „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”, a spus fostul lider de la Casa Albă într-un interviu acordat podcastului găzduit de Brian Tyler Cohen.

„Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există o instalație subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o chiar și de președintele Statelor Unite”, a mai spus Barack Obama.

În absența unor dovezi ale vieții pe alte planete, NASA continuă căutarea, investigând posibile semne ale vieții microbiene în sistemul nostru solar și analizând exoplanete în căutarea unor biosemnături.