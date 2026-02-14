Șeful NATO asigură că „nimeni în Europa nu vorbește despre înlocuirea umbrelei nucleare americane”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunțat că discută cu Franța despre descurajare nucleară comună, relatează AFP.

„Cred că toate discuțiile purtate în Europa vizând întărirea colectivă a descurajării nucleare sunt un lucru bun, dar nimeni în Europa nu preconizează să o facă pentru a înlocui umbrela nucleară americană”, le-a spus Mark Rutte jurnaliștilor în marja Conferinței de securitate de la Munchen.

De asemenea, șeful NATO a menționat sâmbătă, în timpul conferinței, că Rusia suferă „pierderi nebunești” în Ucraina, care se ridică la 65.000 de militari doar în ultimele două luni.

Apoi, în cadrul unei mese rotunde, Mark Rutte a spus că alianța NATO este suficient de puternică încât Rusia să nu încerce să o atace, relatează Reuters.

„Vom câștiga orice luptă cu Rusia dacă ne atacă acum și trebuie să ne asigurăm că acest lucru este valabil și în doi, patru sau șase ani”, a arătat secretarul general al NATO.