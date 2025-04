Șeful NATO, într-o vizită surpriză la Odesa: Poporul ucrainean a îndurat atât de multe / Susținem toate eforturile președintelui Trump în favoarea păcii

Eforturile președintelui american Donald Trump în vederea unei încetări generale a focului între Kiev și Moscova „nu sunt facile”, a declarat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a denunțat atacurile ruse „teribile” împotriva civililor în Ucraina, transmite AFP, Reuters și Agerpres.

„Aceste discuții nu sunt facile în special ca urmare a acestei violențe oribile”, a declarat Mark Rutte la Odesa, oraș portuar din sudul Ucrainei, unde a sosit într-o vizită surpriză.

„Dar susținem toate eforturile președintelui Trump în favoarea păcii”, a adăugat șeful NATO, care a calificat drept „scandaloase atacurile teribile, sistematice” ale Rusiei.

El a adăugat că NATO va continua să sprijine Ucraina.

„Poporul ucrainean a îndurat atât de multe – nu în ultimul rând atacul de la Sumî din Duminica Floriilor. Sprijinul NATO este nezdruncinat. Vom continua să ajutăm Ucraina astfel încât să se poată apăra astăzi și să descurajeze o agresiune viitoare, asigurând o pace justă și durabilă”, a scris Mark Rutte pe platforma X.

