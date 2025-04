LIVE Război în Ucraina, ziua 1147: Nu e ușor să ne înțelegem cu SUA privind un acord de pace, a spus Lavrov / „Atac masiv” cu peste 100 de drone, asupra regiunii ruse Kursk

Ministrul rus de Externe, Sergehi Lavrov, a spus că nu este ușor să se ajungă la un acord cu Statele Unite cu privire la elementele cheie ale unui posibile înțelegeri de pace în Ucraina. „Nu este ușor să ajungem la un acord cu privire la componentele-cheie ale unei înțelegeri. Acestea sunt discutate”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat ziarului Kommersant, când a fost întrebat dacă Moscova și Washingtonul au ajuns la un consens cu privire la unele aspecte ale unui posibil acord de pace.

Viitorul cancelar german Friedrich Merz ar putea efectua prima sa vizită externă în funcție în Ucraina, potrivit Welt și Ukrainska Pravda.

Welt, care citează surse de la Berlin și Bruxelles, a scris că potențiala vizită a lui Merz în Ucraina la începutul lunii mai este deja în curs de pregătire.

Potrivit publicației germane, este de așteptat ca vizita să coincidă cu summitul „Coaliției Bunăvoinței” din 9 mai, care va avea loc la Kiev. Acolo este așteptată și sosirea președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului polonez Donald Tusk.

Forțele ucrainene au lovit regiunea rusă de graniță Kursk cu peste o sută de drone, ucigând o femeie în vârstă, rănind nouă persoane și declanșând incendii în mai multe clădiri din centrul administrativ al regiunii, au afirmat marți dimineață autoritățile ruse.

Ministerul rus al Apărării, care publică date doar cu privire la numărul de drone pe care forțele sale le distrug, nu și la câte drone lansează Ucraina, a declarat că 109 drone au fost doborâte deasupra regiunii Kursk peste noapte.

„Kursk a fost supus unui atac inamic masiv peste noapte. Din păcate, o femeie în vârstă de 85 de ani a murit”, a transmis pe Telegram administrația regiunii Kursk.

O clădire de apartamente cu mai multe etaje a fost avariată în urma atacului, mai multe apartamente luând foc, a afirmat primarul interimar al orașului Kursk, Serghei Kotlyarov. Canale rusești de Telegram au postat mai multe imagini cu urmările atacului ucrainean cu drone în Kursk.

