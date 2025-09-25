Șeful NATO, „total de acord” cu Donald Trump: Aliații pot să doboare aeronavele ruse care le încalcă spațiul aerian

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut joi declarațiile făcute de președintele american Donald Trump în această săptămână, potrivit cărora țările din Alianță ar trebui să doboare dronele și avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul lor aerian și consideră că un astfel de răspuns este necesar, transmite Reuters.

„Dacă este necesar. Așadar, aici sunt total de acord cu președintele Trump: dacă este necesar”, a declarat Rutte într-un interviu pentru Fox News.

Secretarul general al NATO a spus că armatele statelor din Alianță sunt antrenate să evalueze astfel de amenințări și să stabilească dacă pot escorta avioane rusești până la ieșirea din teritoriul aliat, precum și dacă pot lua măsuri suplimentare.

Ce declarase Donald Trump

Marți, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței.

„Da, cred asta”, le-a răspuns Trump reporterilor când a fost întrebat despre doborârea avioanelor de către NATO.

Ulterior, el s-a evitat să spună că Statele Unite se vor alătura eforturilor de doborâre a avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

„Depinde de circumstanțe”, a afirmat liderul american. „Dar știți, suntem foarte puternici ca NATO”, a adăugat el.

Decizia luată de România în cazul dronelor care încalcă spațiul aerian

În România, securitatea spațiului aerian național a fost subiectul principal de pe ordinea de zi a ședinței pe care a avut-o joi Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

CSAT a stabilit că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului Apărării. Autoritățile vor actualiza lista cu obiectivele care trebuie protejate.

„Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Ăsta a fost un punct pe ordinea de zi. Aici toate instituțiile din sistemul de apărare pot defini, există o listă de obiective care trebuie protejate, care se actualizează în funcție de realități. Poate cuprinde o listă cu obiective temporare – în cazul unui eveniment important, ca fiind un obiectiv care trebuie protejat și SPP în acest caz ia toate măsurile pentru a-l proteja”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.