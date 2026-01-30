Șeful ONU avertizează cu privire la un „colaps financiar” iminent al instituției

Șeful ONU le-a transmis statelor membre că organizația se află în pericol de „colaps financiar iminent”, invocând taxele neplătite și o regulă bugetară care obligă organismul global să returneze fondurile necheltuite, potrivit unei scrisori consultate de Reuters vineri.

„Criza se adâncește, amenințând implementarea programelor și riscând un colaps financiar. Iar situația se va deteriora și mai mult în viitorul apropiat”, a scris Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, într-o scrisoare adresată ambasadorilor și datată 28 ianuarie.

ONU se confruntă cu o criză de lichidități, după ce Statele Unite, cel mai mare contributor al organizației mondiale, a redus drastic finanțarea voluntară pentru agențiile ONU și a refuzat să efectueze plățile obligatorii către bugetul regulat al ONU și bugetul operațiunilor de menținere a păcii.

Administrația Trump a anunțat luna aceasta că SUA se vor retrage din 66 de instituții și organisme internaționale, inclusiv unele ale ONU. Separat, SUA au anunțat joia trecută că se vor retrage și din Organizația Mondială a Sănătății, una dintre cele mai cunoscute organisme internaționale de sub egida ONU.

În scrisoare, Guterres a afirmat că „deciziile de a nu onora contribuțiile evaluate, care finanțează o parte semnificativă a bugetului regulat aprobat, au fost acum anunțate în mod oficial”.

Nu era imediat clar la ce stat sau state se referea, iar un purtător de cuvânt al ONU nu a fost imediat disponibil pentru comentarii.

„Fie toate statele membre își onorează obligațiile de plată integral și la timp – fie statele membre trebuie să reformeze fundamental regulile noastre financiare pentru a preveni un colaps financiar iminent”, a declarat Guterres, avertizând că fondurile disponibile ar putea fi epuizate până în luna iulie.