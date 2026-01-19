Șeful Parchetului Militar București, sancționat cu diminuarea salariului. Decizia Înaltei Curți este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca nefondat recursul lui Bogdan Pârlog, prim-procurorul Parchetului Militar București, și a menținut decizia luată în iunie 2025 de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) de a-l sancționa pe acesta cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni, pentru că nu a respectat un ordin emis de procurorul ierarhic superior.

Decizia de luni a ÎCCJ împotriva lui Bogdan Pârlog, procurorul din România cu cele mai multe sancțiuni disciplinare, este definitivă.

„Abaterile disciplinare reținute au vizat faptul că domnul procuror a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare”, a declarat Înalta Curte în comunicatul de luni.

Instanța supremă a precizat că „respectivele dispoziții nu priveau modalitatea de soluționare a unor cauze”.

„Prin sancțiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraților și obligația de a respecta dispozițiile administrative legale, reafirmând principiul legalității și al respectării statutului profesional”, se mai arată în comunicat.

Ce spunea Bogdan Pârlog despre ordinul respectiv

În iunie, după ce a fost sancționat de Secția pentru procurori a CSM printr-o decizie adoptată cu o majoritate de 3-2, Bogdan Pârlog a comentat decizia pentru HotNews și i-a acuzat pe cei trei procurori care au votat în favoarea sancționării că au vrut să îi plătească „niște polițe”.

„Este vorba despre un ordin cu nouă puncte care erau pe lângă lege total, nu avea nicio treabă (…). Acel ordin era inaplicabil, dar problema e că nu a verificat nimeni dacă vreunul din cele nouă puncte a fost încălcat”, declara el.

Tot atunci a precizat că intenționează să atace decizia în instanță.

„Nu văd cum ar putea rămâne definitive aceste decizii. Ideea este că sunt disperați să decapiteze Parchetul Militar. După cum se vede, noi cam lucrăm, suntem imprevizibili din punctul ăsta de vedere”, mai afirma oficialul.

Număr record de acțiuni disciplinare

Pârlog, care a făcut parte din primul grup de magistrați care a discutat cu președintele Nicușor Dan la întâlnirea din decembrie, a fost cercetat disciplinar de mai multe ori de către Inspecția judiciară și sancționat de CSM pentru declarații publice considerate că aduc atingere prestigiului justiției.

El a declarat pentru HotNews.ro că este procurorul din Europa cu cele mai multe acțiuni disciplinare declanșate împotriva sa, devansându-l pe procurorul polonez care deținea recordul european cu 14 acțiuni disciplinare.

Inspecția Judiciară a lansat împotriva lui 20 de acțiuni disciplinare în ultimii ani. Două dintre ele au fost reunite, rămânând 19.

Bogdan Pârlog, președinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, este unul dintre cei mai critici magistrați la adresa CSM și a Inspecției Judiciare, pe care a descris-o drept un „instrument de represiune împotriva magistraților incomozi”.

Actualul prim-procuror al Parchetului Militar București este procurorul care a deschis dosarul împotriva jandarmilor pentru violențele de la mitingul din 10 august 2018, el fiind cel care s-a autosesizat în cazul intervenției violente a forțelor de ordine împotriva manifestanților din Piața Victoriei.