Șeful Ryanair se implică neașteptat în dezbaterea despre apărarea Europei și are o soluție dură împotriva dronelor rusești

Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, a criticat UE pentru că nu a protejat aeroporturile europene și a declarat că dronele neautorizate care perturbă traficul aerian ar trebui doborâte, scrie Politico.

Liderii Uniunii Europene au discutat miercuri despre construirea unui „zid anti-drone”, în speranța de a contracara incursiunile vehiculelor aeriene fără pilot trimise de Rusia sau de alți actori.

Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, a oferit o soluție simplă pentru această problemă.

„De ce nu doborâm aceste drone?”, a declarat O’Leary într-un interviu acordat Politico, când a fost întrebat despre recentele incursiuni ale dronelor în aeroporturile europene.

El s-a întrebat de ce acest lucru nu se întâmplă „dacă un avion militar rus survolează spațiul aerian al NATO”.

„Operațiunile noastre au fost perturbate în urmă cu trei săptămâni, când drone au survolat Polonia, iar aeroporturile poloneze au fost închise timp de patru ore”, a declarat CEO-ul companiei aeriene, referindu-se la un incident atribuit Rusiei.

„Săptămâna trecută, aeroporturile daneze au fost închise timp de aproximativ două ore”, a adăugat el, referindu-se la incursiunile la aeroporturile din Copenhaga și Aalborg, pentru care autoritățile locale nu au identificat încă un autor.

„Este perturbator și solicităm luarea de măsuri”, a spus O’Leary.

În ciuda eforturilor discutate pentru a proteja aeroporturile europene, O’Leary consideră că un zid de drone nu este soluția.

„Nu cred că un zid anti-drone are vreun efect. Credeți că rușii nu pot lansa o dronă din interiorul Poloniei?”, a spus O’Leary.

Comisarul pentru apărare Andrius Kubilius a plasat această inițiativă în centrul „Santinelei estice”, un plan de apărare al țărilor din prima linie a UE din est, menit să protejeze întregul continent de amenințările crescânde la adresa securității.

Înaintea summitului informal de la Copenhaga, unde șefii de stat și de guvern ai UE vor discuta inițiativa de apărare, șeful companiei aeriene low-cost și-a exprimat scepticismul cu privire la planurile și credibilitatea acestora.

„Nu am încredere în liderii europeni care stau la masă, beau ceai și mănâncă biscuiți”, a spus el.

„Dacă nu puteți proteja nici măcar zborurile deasupra Franței, ce șanse avem să ne protejeze împotriva Rusiei?”, a adăugat el, referindu-se la anularea rutelor care survolau Franța în timpul grevelor controlorilor de trafic aerian din această țară.

„Nu am încredere în von der Leyen. Este inutilă și ar trebui să demisioneze”, a spus O’Leary.