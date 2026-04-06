Șeful spionajului militar din Serbia contrazice Ungaria, care a acuzat Ucraina de presupusul complot asupra gazoductului Balkan Stream. Ce arată marcajele de pe explozibili

Înaltul comandament militar al Serbiei a declarat că Ucraina nu se află în spatele incidentului cu explozibili găsiţi în apropierea conductei de gaz TurkStream, ce transportă gaz rusesc în Ungaria, respingând astfel acuzaţiile prim-ministrului maghiar Viktor Orbán, care a sugerat în mod clar că în incident ar fi implicat Kievul, relatează News.ro citând publicația POLITICO.

Duminică, cu o săptămână înainte de alegerile generale din Ungaria din 12 aprilie, preşedintele sârb Aleksandar Vučić, un aliat apropiat al lui Viktor Orbán, a anunţat că autorităţile ţării sale au găsit „material explozibil de o putere devastatoare” în apropierea conductei de gaz ce transportă gaz rusesc către Ungaria.

Tot duminică, după ce a convocat o şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional de Apărare, Orbán a declarat că autorităţile sârbe au descoperit o „operaţiune de sabotaj” în Voivodina, Serbia, şi a făcut aparent legătura cu Ucraina, despre care a spus că „lucrează de ani de zile pentru a izola Europa de energia rusă” şi reprezintă „o ameninţare directă pentru Ungaria”, deşi nu a acuzat oficial Kievul.

Însă Đuro Jovanić, directorul Agenţiei de Securitate Militară (VBA) a Belgradului, a declarat duminică seară că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul, care implica „explozibili special ambalaţi, sigilaţi ermetic, cu capse de detonare”.

„Faptul că cineva este producătorul explozibililor nu înseamnă că el este şi cel care a comandat sau a executat acţiunea”, a spus el, adăugând: „Marcajele de pe explozibili arată că aceştia au fost fabricaţi în SUA”, a punctat oficialul sârb.

„O recunoaştere deschisă a faptului că aceasta este o operaţiune sub steag fals”

Afirmaţiile lui Orbán privind sabotajul au fost întâmpinate cu scepticism şi de principalul său adversar în scrutinul de duminică, Péter Magyar, care încearcă să-l înlăture de la putere pe premierul pro-rus aflat de 16 ani la putere la Budapesta.

Magyar a afirmat că Orbán, care a făcut din securitatea energetică a Ungariei şi din conflictul acerb dintre Budapesta şi Kiev o piatră de temelie a campaniei sale, ar fi putut desfăşura o operaţiune sub steag fals cu „ajutorul unor actori sârbi şi ruşi, din cauza prăbuşirii sprijinului acordat partidului său, Fidesz”.

„Dacă Viktor Orbán şi propaganda sa vor folosi această provocare în scopuri electorale, va fi o recunoaştere deschisă a faptului că aceasta este o operaţiune sub steag fals planificată în prealabil”, a afirmat Magyar.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei a negat „categoric” orice responsabilitate şi a criticat încercările de a „lega în mod fals Ucraina”, adăugând că presupusul complot este „cel mai probabil o operaţiune rusă sub steag fals” înainte de alegeri.

Orbán şi partidul său, Fidesz, se află cu mult în urma partidului de opoziţie al lui Magyar, Tisza, în sondajele pentru votul de duminica viitoare, potrivit POLITICO.

Luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a sugerat, de asemenea, posibilitatea ca Ucraina să se afle în spatele presupusei tentative de sabotaj.

***

Balkan Stream, prelungire a Turk Stream care trece pe sub Marea Neagră, este destinat transportului gazului rusesc către Serbia și Ungaria.

Serbia depinde în mare măsură de acesta, întrucât majoritatea gazului său provine din Rusia, la un preț mult inferior celui de pe piața europeană.

Candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia este una dintre puținele țări de pe continent care nu a impus sancțiuni Rusiei după invadarea Ucrainei și este în continuare considerată un aliat al Kremlinului.