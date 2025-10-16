Șeful spionilor britanici avertizează asupra pericolului reprezentat de AI: „Îmi voi alege cu atenție cuvintele” / Comparație cu filmele de la Hollywood

Sistemele de inteligență artificială (AI) care acționează fără control uman riscă să ajungă într-o zi o amenințare la adresa securității, a declarat joi șeful agenției britanice de spionaj MI5, deși a precizat că nu prevede scenarii apocaliptice precum cele descrise în filmele science-fiction (SF), scrie Reuters.

Liderii din domeniul tehnologiei au avertizat asupra pericolelor unei inteligențe artificiale necontrolate și că oamenii ar trebui să fie îngrijorați de un viitor de tip „Terminator”, așa este înfățișat în seria de filme despre sistemele AI care devin conștiente de sine și încearcă să distrugă umanitatea.

Chiar legendarul regizor James Cameron a spus, într-un interviu din 2023, că a avertizat lumea despre ascensiunea inteligenței artificiale și despre pericolele acesteia în urmă cu zeci de ani, cu filmul său de succes din 1984.

Referindu-se chiar la clasica peliculă „Terminator”, care prezintă povestea unui cyborg AI conștient de sine numit Skynet, ce preia controlul asupra lumii și lansează un atac asupra umanității, Cameron a spus, într-un interviu acordat CTV News: „V-am avertizat în 1984! Și nu m-ați ascultat”.

„Ar fi imprudent să ignorăm potențialul AI de a provoca daune”

Joi, în discursul său anual despre amenințările la adresa Marii Britanii, șeful MI5, Ken McCallum, a declarat că AI este utilizată de serviciile de securitate britanice pentru a-și eficientiza activitatea, în timp ce teroriștii o folosesc pentru propagandă și recunoașterea țintelor, iar actorii statali pentru a manipula alegerile și a intensifica atacurile cibernetice.

„Dar în 2025, în timp ce ne confruntăm cu amenințările actuale, trebuie să analizăm și următoarea frontieră: riscurile potențiale, viitoare, ale sistemelor de AI autonome, non-umane, care pot evita supravegherea și controlul uman”, a spus McCallum.

„Având în vedere riscul de exagerare și alarmism, îmi voi alege cu atenție cuvintele”, a continuat el, precizând: „Nu prevăd scenarii de film hollywoodian… Dar, pe măsură ce capacitățile AI continuă să avanseze, v-ați aștepta ca organizații precum MI5 (…) să se gândească profund, astăzi, la cum ar trebui să arate «apărarea regatului» în anii următori”.

„Inteligența artificială s-ar putea să nu ne «vrea răul» niciodată”, a mai spus McCallum.

„Dar ar fi imprudent să ignorăm potențialul acesteia de a provoca daune. Suntem atenți în privința acestui «caz»”, a conchis șeful MI5.