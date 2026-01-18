Șeful suprem al trupelor NATO din Europa vine în România. Vizită la una dintre cele mai importante baze militare

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, va efectua, marţi, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită ‘Getica’, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, informează Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN), vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul sud-estic al Alianţei.

Generalul Gheorghiţă Vlad şi generalul Alexus G. Grynkewich vor susţine, la Sibiu, de la ora 11:00, declaraţii de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Generalul Alexus G. Grynkewich, din cadrul forțelor aeriene ale SUA, a preluat funcția de comandant suprem aliat al NATO în Europa (SACEUR), pe 4 iulie 2025, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Grynkewich, supranumit „Grinch”, i-a succedat generalului american Christopher G. Cavoli în calitate de al 21-lea comandant SACEUR, relatează agențiile de știri EFE și Agerpres.

În mod tradițional, această funcție este deținută de un general de patru stele din armata Statelor Unite ale Americii. Șeful SACEUR este de asemenea comandantul Operațiunilor Comandamentului Aliat (ACO), responsabil pentru planificarea și executarea tuturor operațiunilor NATO.