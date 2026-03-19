Șeful Swatch susține că a devenit „imposibil” să mai produci în Elveția: „Întreaga țară suferă”

Nick Hayek, directorul general al Swatch Group, a tras un semnal de alarmă cu privire la întărirea excesivă a francului elvețian, afirmând că aprecierea acestei monede de refugiu în perioade de turbulențe geopolitice pune în pericol industria internă a Elveției, relatează Reuters.

Chiar și înainte de începutul războiului din Orientul Mijlociu, francul elvețian a atins în 2026 maxime ale ultimilor 11 ani față de euro și dolar și a continuat să se aprecieze față de moneda națională a SUA, ceea ce face produsele elvețiene mai scumpe pe piețele externe și reduce marjele de profit ale producătorilor.

Hayek, a cărui companie deține mărci de ceasuri precum Longines, Omega și Tissot, a acuzat Banca Națională a Elveției, banca centrală a țării, că nu reacționează la apreciere de teamă să nu fie acuzată de Washington că face manipulări valutare.

„Nu avem nimic împotriva unui franc elvețian puternic”, a declarat Hayek pentru postul public elvețian SRF. „Dar forța sa actuală în raport cu toate monedele este atât de excesivă încât devine imposibil să mai continuăm producția de bunuri industriale în această țară”, a adăugat el.

Șeful Swatch acuză banca centrală a Elveției că se teme de Washington

„Îngrijorarea mea este că Banca Națională a Elveției nu admite problema”, a continuat Nick Hayek în comentariile făcute pentru SRF. „Rămâne tăcută, temându-se că Donald Trump ar putea să o considere manipulator valutar și să o sancționeze cu taxe vamale mai mari”, a acuzat șeful Swatch.

Comentariile sale vin în contextul în care Trezoreria SUA a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că își întărește supravegherea practicilor valutare ale țărilor, inclusiv intervențiile pentru a împiedica deprecierea sau aprecierea față de dolar.

Deși s-a abținut de la a acuza vreun partener comercial major al SUA de manipulare, Trezoreria de la Washington a menținut Elveția și alte 9 țări pe o listă a statelor despre care afirmă că necesită o atenție deosebită din cauza practicilor valutare.

Martin Schlegel, președintele băncii centrale, a reiterat joi disponibilitatea sporită a acesteia de a interveni pe piețele valutare pentru a limita o apreciere rapidă și excesivă a francului.

Întrebat despre comentariile lui Hayek, Schlegel a răspuns că instituția pe care o conduce se află în contact strâns cu exportatorii elvețieni și este conștientă de problemele acestora.

„Banca Națională a Elveției are un respect deosebit pentru companiile care trebuie să se mențină în fiecare zi pe piața internațională”, a adăugat el. „Suntem pe deplin conștienți că nu este o sarcină ușoară”, a mai afirmat președintele băncii centrale.

Avertisment că producătorii mici ar putea pleca din Elveția

Hayek a avertizat că producătorii mai mici ar putea fi forțați să își mute producția în străinătate sau să își închidă activitatea.

„Când industria are dificultăți, întreaga țară suferă. Este vorba despre țesutul social: ucenici, fabrici, know-how-ul necesar pentru a fabrica un produs în Elveția. Nu vreau să renunțăm la asta”, a spus el.

Hayek a mai declarat că Swatch Group urmărește de asemenea rambursarea taxelor vamale din SUA, plătite din cauza taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump și declarate ilegale luna trecută de Curtea Supremă de la Washington. Șeful Swatch a spus că sumele care ar putea fi recuperate sunt de ordinul zecilor de milioane de dolari pentru compania sa.

„Toată lumea vrea să recupereze taxele vamale plătite pe nedrept. Filialele noastre din America lucrează deja la acest lucru, împreună cu avocații noștri”, a spus Hayek.

„În cele din urmă, vorbim despre rambursări de ordinul zecilor de milioane, iar șansele sunt bune să le recuperăm”, a conchis el.