„Cea mai puternică monedă din lume” a ajuns la maximul ultimilor 11 ani, însă asta provoacă îngrijorări în Elveția

Activele de refugiu au avut un început bun în 2026, incertitudinea generalizată la nivel internațional împingând aurul și argintul către noi recorduri, iar francul elvețian fiind tranzacționat la maximele ultimului deceniu. Însă, în Elveția, factorii de decizie urmăresc evoluția cu îngrijorare, relatează CNBC.

Francul elvețian s-a apreciat deja cu 3,5% față de dolarul american de la începutul acestui an, impulsionat de imprevizibilitatea politicii comerciale a SUA, de întrebările legate de independența Rezervei Federale (n.r. banca centrală a SUA) și de îngrijorările privind posibile intervenții militare americane în Groenlanda, America Latină și Orientul Mijlociu.

Aprecierea francului elvețian în prima lună a lui 2026 vine după ce moneda s-a întărit cu 12,7% față de dolar anul trecut. Marți, francul a atins un maxim al ultimilor 11 ani față de dolar, menținându-se în apropierea acelor niveluri miercuri dimineață, chiar dacă s-a depreciat ușor.

„O escaladare suplimentară, din punct de vedere geopolitic, înseamnă mai multă incertitudine”, a declarat săptămâna trecută pentru CNBC Martin Schlegel, președintele Băncii Naționale a Elveției (BNE), la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Nu este bine nici pentru francul elvețian, nici pentru Elveția, deoarece francul este o monedă de refugiu. Ori de câte ori există incertitudine în lume, francul elvețian se apreciază, iar acest lucru face politica monetară mai complicată pentru Banca Națională a Elveției”, a explicat el.

Francul prea puternic e doar una din problemele care dau bătăi de cap Băncii Naționale a Elveției

Spre deosebire de marii săi vecini, Elveția se confruntă cu o creștere lentă a prețurilor, iar un franc în apreciere ar putea adăuga presiuni de deflaționiste suplimentare asupra economiei orientate spre export a țării.

„Francul elvețian rămâne puternic în parte deoarece cererea pentru multe exporturi elvețiene este relativ inelastică la preț”, a declarat pentru CNBC Giuliano Bianchi, cofondator al Quantitas Institute. O cerere inelastică înseamnă că nivelul de bunuri cerute se modifică mai puțin comparativ cu schimbarea de preț.

Bianchi subliniază că, în sectoare-cheie precum produsele farmaceutice, producția unor echipamente de precizie și serviciile cu valoare ridicată, aprecierea monedei face puțin pentru a reduce cererea externă, slăbind mecanismul care, în mod normal, ar stabiliza cursul de schimb.

„Acest lucru complică sarcina BNE, deoarece un franc puternic reduce inflația importată și comprimă marjele exportatorilor, afectând salariile și investițiile într-un moment în care inflația este deja scăzută”, explică el.

Analiștii cred că francul elvețian va continua să se aprecieze față de dolar

Lloyd Harris, șeful departamentului pentru venituri fixe la Premier Miton Investors, susține că atractivitatea francului elvețian ca activ de refugiu va continua probabil să îi susțină traiectoria ascendentă, indiferent de deciziile de politică ale BNE.

„Dintr-o perspectivă pe termen lung, francul elvețian este cea mai puternică monedă de pe planetă, iar anul acesta este probabil să rămână relativ rezilient”, a declarat el pentru CNBC.

„Factorii care îl susțin sunt prețul aurului, statutul Elveției de refugiu sigur în contextul turbulențelor geopolitice și surplusul său persistent de cont curent. BNE poate interveni dacă forța monedei devine excesivă, dar pe termen mediu nu vedem cu adevărat o schimbare în ceea ce privește randamentul superior al francului elvețian față de dolarul american”, a adăugat Harris.

Dolarul american s-a apreciat ușor miercuri, după ce cu o zi în urmă a scăzut din nou după ce președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de recenta depreciere a monedei naționale a SUA.

„Cred că este minunat”, a declarat Trump, vorbind din Iowa, când a fost întrebat dacă valoarea dolarului a scăzut prea mult. „Dolarul se descurcă foarte bine”, a spus el.

Înainte de comentariile lui Trump, indicele de referință ICE US Dollar Index era deja pe cale să înregistreze cea mai mare scădere pe trei zile de la așa-numita „Zi a Eliberării”, când Trump a anunțat un val de taxe vamale noi pentru aproape toți partenerii comerciali ai Americii.