Șeful Telecom, avertisment în privința dependenței tehnologice de SUA: „Europa nu își dă seama de pericol”

Directorul general al unuia dintre cele mai mari grupuri de inginerie din Franța a declarat pentru CNBC că Europa nu trebuie să se bazeze pe infrastructura americană în domeniul tehnologiei, el avertizând asupra unei dependențe „periculoase” de sisteme precum rețeaua de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk.

„Există două domenii esențiale pentru viitor de care [Europa] trebuie să își dea seama cât de importante sunt. Este vorba despre inteligența artificială și despre sateliți”, a declarat joi pentru CNBC Olivier Roussat, directorul general al Bouygues Telecom.

„Europa nu își dă seama exact cât de periculos este să se bazeze pur și simplu pe infrastructura americană”, a avertizat el.

Bouygues, conglomerat cu sediul la Paris, activează în domeniile construcțiilor, transporturilor și telecomunicațiilor.

Compania este în fruntea încercărilor de consolidare a sectorului telecom din Franța, unde operatorii au intrat într-o competiție intensă a prețurilor, ceea ce le-a pus presiune pe marjele de profit.

Directorul francez pledează pentru tehnologie „suverană” a Europei

„Nu este sigur că avem neapărat nevoie de un Starlink sau de ceva de acest fel”, a mai spus Roussat, adăugând că Europa are nevoie de ceva „care să îi ofere suveranitate”.

Starlink, o divizie a companiei SpaceX conduse de Elon Musk, domină în prezent serviciile globale de internet prin satelit și operează o constelație de aproximativ 10.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului. SpaceX plănuiește să se listeze pe bursa Nasdaq, într-o ofertă publică inițială care ar putea deveni cea mai mare din istorie.

Roussat a atras atenția asupra vulnerabilității Europei în fața unui actor non-statal precum Starlink, care are puterea de a întrerupe de unul singur conectivitatea continentului.

În aprilie, Bouygues a făcut o ofertă în numerar pentru preluarea celui mai mare pachet de acțiuni al operatorului rival SFR, într-o tranzacție evaluată la 20,35 miliarde de euro (23,6 miliarde de dolari), care ar deveni cea mai mare tranzacție europeană din sectorul telecomunicațiilor din ultimii ani.

Urmează însă o perioadă de analiză din partea autorităților de reglementare, iar ofertanții vor avea nevoie de aprobarea autorităților antitrust pentru a putea merge mai departe, ceea ce va testa disponibilitatea Comisiei Europene de a accepta consolidarea pieței comunicațiilor în una dintre cele mai mari țări membre.

„Miza pentru ei [Comisia Europeană] este să creeze condițiile unei concurențe corecte între noi, iar eu cred că acest lucru este posibil”, a declarat Roussat joi.