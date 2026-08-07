Drona plină cu explozibil de la Leipzig, doborâtă cu piciorul. Cine este „eroul”. Cele mai noi informații despre incidentul din Germania

Drona încărcată cu explozibil care ar fi putut provoca marți seară o catastrofă pe aeroportul german Leipzig/Halle a fost doborâtă de un șofer de autobuz, a declarat vineri deputatul Detlef Seif din partidul conservator de guvernământ CDU, conform Reuters.

Șoferul a observat drona zburând la joasă altitudine și a lovit-o cu piciorul, a spus parlamentarul. Aparatul s-a prăbușit și a rămas la sol.

Procurorii federali au precizat că drona era încărcată cu explozibili de uz profesional și cu un detonator.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operațiuni pentru Soluția Internațională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianță, care folosește o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un nod pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

Incidentul a fost făcut public miercuri, iar declarațiile lui Seif reprezintă, până acum, cea mai detaliată relatare despre modul în care drona a fost observată și oprită.

Autoritățile nu au precizat de unde provenea drona sau cum a reușit aceasta să pătrundă într-o zonă cu acces restricționat a aeroportului.

„Este posibil ca intervenția sa să fi împiedicat atacul plănuit”

„Un șofer de autobuz a lovit cu piciorul drona în timp ce aceasta zbura la joasă altitudine. Drona s-a prăbușit apoi și a rămas la sol”, a declarat Seif, membru al comisiei parlamentare pentru afaceri interne.

„Gestul șoferului a fost extrem de îndrăzneț și curajos, dar și foarte periculos. Este posibil ca intervenția sa să fi împiedicat atacul plănuit”, a adăugat el.

Armin Schuster, ministrul de Interne al landului Saxonia, unde se află aeroportul Leipzig/Halle, a lăudat reacția șoferului.

„Dar nu este un exemplu de urmat. Ar fi fost suficient să ne anunțe”, a declarat Schuster pentru postul regional MDR.

Cancelarul german Friedrich Merz a convocat o discuție privind incidentul cu drona, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Guvernului, adăugând că acesta este în contact permanent cu ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, și cu alți membri ai cabinetului.

Drona, găsită lângă avioane cargo ucrainene

Autoritățile germane au acuzat în trecut Moscova că desfășoară atacuri hibride. Moscova a respins aceste acuzații, iar Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle.

Presa germană a relatat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene Antonov An-124, unele dintre cele mai mari aeronave de transport din lume. Un jurnalist Reuters a văzut polițiști adunând probe în apropierea unuia dintre aceste avioane, în dimineața zilei de miercuri.

Mai mult, Süddeutsche Zeitung și alte publicații germane au aflat, joi, că unul dintre avioanele cargo Antonov era încărcat cu muniție militară.

Aceasta venise de scurt timp din Franța și probabil urma să fie transportată în altă parte, potrivit publicației citate, care a aflat informațiile dintr-un raport confidențial al poliției.

Potrivit ziarului Bild, care citează anchetatori ce au vorbit cu condiția anonimatului, un defect tehnic a împiedicat explozia dispozitivului montat pe dronă. Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a descris incidentul drept „un atac hibrid”.

În acest incident s-a înregistrat de asemenea o coliziune între un avion în zbor și o altă dronă. Coliziunea a survenit în timp ce avionul, care aparține companiei germane de logistică și curierat DHL și ar fi trebuit să aterizeze la Leipzig, lua altitudine după ce fusese redirecționat în urma închiderii aeroportului în urma descoperii dronei de la sol. Aeronava DHL a reușit să aterizeze apoi pe aeroportul din Hanovra fără incidente și doar cu avarii minore.