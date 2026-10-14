Semnal de la Kremlin: Ce cale deschide acordul cu SUA pentru motorina rusească

Acordul între Rusia și SUA privind livrările de motorină rusească poate deschide calea către o cooperare economică mai strânsă între cele două țări, a declarat miercuri emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, adăugând că Moscova va depăși orice dificultăți legate de sancțiuni pentru a asigura livrarea combustibilului, scrie Reuters.

Președintele american Donald Trump a anunțat vinerea trecută că el și omologul său rus, Vladimir Putin, au ajuns la un acord prin care Rusia va furniza motorină către SUA și piețele globale.

Trump dorește să reducă prețurile la motorină în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului („midterms”) din 3 noiembrie.

Acordul, care a necesitat ca Trump să ridice unele sancțiuni impuse chiar de el împotriva Rusiei, a fost puternic criticat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de oficialii europeni.

Dmitriev a afirmat că acordul ar putea servi drept model pentru alte înțelegeri viitoare și că Rusia intenționează să-și continue angajarea economică cu SUA.

„Nu este vorba doar de acordul privind motorina; există multe alte oportunități de cooperare economică și de investiții cu SUA care aduc beneficii atât Rusiei, cât și Statelor Unite și piețelor globale”, le-a spus Dmitriev reporterilor.

Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că vede potențialul unei cooperări profitabile cu Statele Unite într-o serie de domenii economice, inclusiv energia și resursele minerale, exprimându-și regretul că Washingtonul a condiționat anterior astfel de acorduri de încetarea războiului din Ucraina.

Dmitriev a adăugat că Rusia va continua să colaboreze cu SUA în cadrul unor proiecte economice și de investiții și „va continua să explice, folosind exemple concrete, că sancțiunile americane afectează în primul rând poporul american și fermierii americani”.

Premierul italian Giorgia Meloni a afirmat miercuri că acordul privind motorina reprezintă o „alegere foarte riscantă”, care contravine eforturilor de a-l forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor și să încheie un acord de pace cu Ucraina.