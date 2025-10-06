Semnal puternic de la vârful Cehiei pentru un program esențial destinat Ucrainei, după victoria populiștilor în alegeri: „Ne-am face rău în primul rând nouă înșine”

Soldați din Brigada 155 Mecanizată ucraineană trag cu obuze în timpul luptelor din Pokrovsk, Donețk, Ucraina, pe 10 iulie 2025. FOTO: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ceh a presat luni partidele politice să mențină programul de furnizare de muniție pentru Ucraina împotriva invaziei ruse, după victoria în alegeri a unui partid populist care s-a angajat să renunțe la acest program, scrie Reuters.

Încetarea programului prin care Kievul a fost ajutat de Praga să micșoreze avantajul Rusiei în materie de putere de foc ar afecta poziția Republicii Cehe în rândul aliaților NATO, precum și apărarea Kievului, a declarat președintele Petr Pavel după întâlnirea cu liderii partidelor pe tema formării unui nou cabinet.

Înainte de alegeri, liderul populist al ANO, Andrej Babis, a declarat că va pune capăt programului de aprovizionare cu muniție, calificându-l ca fiind prea scump și opac. El a afirmat că Uniunea Europeană și NATO ar trebui să se ocupe de sprijinul militar acordat Ucrainei.

ANO poartă în prezent discuții cu două partide mici pentru a-și asigura majoritatea parlamentară, inclusiv cu partidul de extremă-dreapta SPD, care dorește să taie întregul ajutor acordat Ucrainei.

Apărarea Ucrainei și reputația Cehiei, în joc

„Dacă am reduce sau chiar am înceta acest sprijin, ne-am face rău în primul rând nouă înșine, dar încetarea acestui sprijin ar avea și un impact negativ asupra Ucrainei, unde mult mai mulți oameni și-ar pierde viața”, le-a spus luni reporterilor președintele Pavel, un fost oficial militar NATO care a contribuit anul trecut la lansarea programului.

Petr Pavel a mai spus că Babis ar putea obține mai multe informații despre modul în care funcționează programul.

„Presupun că atât Andrej Babis, cât și reprezentanții celorlalte partide vor ține cont, în primul rând, de interesul Republicii Cehe, al aliaților și partenerilor noștri precum Ucraina”, a adăugat Pavel.

Programul reunește oficiali cehi cu comercianți de armament care găsesc muniție în întreaga lume și cu țări donatoare occidentale, care apoi aleg oferte concrete pentru a finanța achizițiile destinate Kievului. Guvernul ceh a finanțat doar o mică parte din transporturi.

Comercianții se ocupă de logistică, verificarea calității armelor și de reparații. Schema este transparentă pentru donatori, spun oficialii cehi. Transporturile individuale au fost ținute secrete din motive de siguranță și comerciale.

În schimb, Babis a denunțat „profiturile” mari realizate de comercianți.

În program sunt implicate mai multe companii din Cehia, cel mai important rol fiind jucat de Czechoslovak Group (CSG), care a crescut rapid în producția și comerțul cu muniție pentru Ucraina.

După alegerile din 3-4 octombrie, Babis a criticat inițiativa, dar nu a mai afirmat din nou în mod clar că îi va pune capăt.

„Când cineva câștigă 30 de miliarde de coroane (1,44 miliarde de dolari) pe cheltuiala Ucrainei, nu ne place”, a spus el sâmbătă, adăugând că va „rezolva problema”, posibil împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Babis nu a avut nicio reacție imediată luni.

Grupul CSG a anunțat că nu va comenta declarațiile politicienilor, dar că el consideră furnizarea de muniție „nu doar o afacere, ci și un proiect prestigios apreciat de aliați”.

Guvernul ceh se așteaptă ca livrările în cadrul programului să crească în acest an, după livrarea a 1,5 milioane de bucăți de muniție, inclusiv 500.000 de obuze de artilerie de 155 mm, în 2024.