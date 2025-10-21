Semnalul solidar transmis marți dimineață de Zelenski și liderii europeni: Susținem cu tărie poziția președintelui Trump / Acesta trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor

Președintele american Donald Trump îi însoțește pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și pe liderii europeni la o fotografie de grup în timpul întâlnirii multilaterale de la Casa Albă din Washington, DC, pe 18 august 2025. FOTO: Aaron Schwartz / UPI / Profimedia

Liderii Ucrainei, Uniunii Europene și Marii Britanii au transmis marți dimineață că susțin poziția președintelui american Donald Trump că războiul trebuie oprit imediat și să se înceapă negocierile de la linia de front actuală.

„Suntem cu toții uniți în dorința noastră de a obține o pace justă și durabilă, pe care o merită poporul ucrainean”, se spune într-un comunicat semnat de liderii Ucrainei, Marii Britanii, Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei, UE, Norvegiei, Finlandei și Danemarcei.

„Punctul de plecare al negocierilor”

„Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact actuală ar trebui să constituie punctul de plecare al negocierilor“, afirmă aceștia, adăugând că nu renunță însă la principiul potrivit căruia frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

„Tacticile de tergiversare ale Rusiei au demonstrat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care ia în serios pacea“, se spune în comunicatul în care se afirmă că „putem vedea cu toții că Putin continuă să aleagă violența și distrugerea.”

De aceea, liderii europeni subliniază că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă – înainte, în timpul și după orice încetare a focului.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare, până când Putin va fi gata să facă pace. Elaborăm măsuri pentru a utiliza întreaga valoare a activelor suverane sechestrate ale Rusiei, astfel încât Ucraina să dispună de resursele de care are nevoie”, se spune în declarația comună.

Potrivit acesteia, liderii se vor reuni la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul Consiliului European și al Coaliției de Voință „pentru a discuta despre modul în care se poate avansa în această direcție și se poate sprijini în continuare Ucraina.”

Întâlnirea Trump-Putin încă nu se vede la orizont

Moscova a anunțat marți că perspectiva unei întâlniri dintre Lavrov și Rubio „nu a fost ridicată în mod specific” la discuția telefonică a acestora de luni. CNN scrie că asta s-a întâmplat din cauza așteptărilor divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Speranțele lui Donald Trump pentru o întâlnire rapidă la Budapesta cu președintele rus Vladimir Putin ar putea fi temperate, în condițiile în care șefii diplomației din SUA și Rusia nu au reușit deocamdată să stabilească o întrevedere pregătitoare, scrie CNN.

După ce a vorbit cu Putin săptămâna trecută, Trump a declarat că secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov se vor întâlni pentru a pregăti summitul de la Budapesta.

Rubio și Lavrov au discutat luni, fără să ajungă însă la o decizie privind întâlnirea, scrie CNN, care a citat un oficial anonim al Casei Albe. Potrivit surselor CNN, Rubio și Lavrov au de fapt așteptări divergente cu privire la un posibil sfârșit al războiului.

Putin, care a ordonat trupelor ruse să intre în Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte în estul țării între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene, a susținut de mai multe ori că este gata să discute despre pace și a stabilit condițiile pentru încheierea războiului.

Trump și Putin s-au întâlnit pe 15 august la o bază aeriană din perioada Războiului Rece din orașul Anchorage, Alaska, în încercarea de a pune capăt războiului, dar unele surse americane și ruse au afirmat că au existat dezacorduri semnificative cu privire la modul de încheiere a războiului, potrivit Reuters.

Trump a afirmat că crede că se poate ajunge la pace, dar l-a avertizat în repetate rânduri pe Zelenski că nu are niciun atu și a descris Rusia ca un „tigru de hârtie” care nu a reușit să supună Ucraina în ciuda marimii forțelor sale armate.