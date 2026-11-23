Bursele americane par că vor avea un început de săptămână pe creștere, în timp ce autoritățile din Asia pregătesc măsuri pentru a opri prăbușirea piețelor financiare, după ce săptămâna trecută acțiunile companiilor din tehnologie și industria semiconductorilor, aflate în centrul boomului inteligenței artificiale, au înregistrat pierderi masive, scrie Reuters.

Investitorii încep să se întrebe dacă sumele uriașe, majoritatea împrumutate, investite în construirea centrelor de date necesare pentru funcționarea instrumentelor de inteligență artificială vor aduce profituri suficient de mari și de rapid pentru ca acești bani alocați să poată fi recuperați și creditele rambursate.

Indicele american Nasdaq, dominat de companii din tehnologie, a scăzut cu 10% săptămâna trecută. A fost cea mai mare pierdere săptămânală din martie 2020, când pandemia de COVID-19 a provocat panică pe piețele financiare.

În Taiwan, unde sunt listate numeroase companii producătoare de cipuri, indicele bursier a înregistrat cea mai mare scădere din 1990.

Luni, contractele futures pentru Nasdaq 100 au crescut cu aproape 3% în tranzacțiile din Asia, iar cele pentru S&P 500 au avansat cu 2%.

Ce se întâmplă pe piețele asiatice

Și acțiunile din Taiwan (TWII) au recuperat aproximativ 2%.

În schimb, situația s-a înrăutățit în Coreea de Sud, unde indicele KOSPI a mai pierdut aproximativ 5%, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele zece luni.

KOSPI a fost unul dintre indicii bursieri cu cele mai bune evoluții în prima jumătate a anului, valoarea sa dublându-se în șase luni, pe fondul așteptărilor privind creșterea cererii de cipuri. Acum, indicele a pierdut aproximativ jumătate din valoarea atinsă la vârf.

Ministrul sud-coreean de Finanțe a reiterat luni că guvernul este pregătit să intervină pentru stabilizarea pieței, dacă va fi necesar. Declarația oficialului de la Seul a contribuit la temperarea scăderilor, notează Reuters.

În Taiwan, autoritatea de supraveghere financiară a înăsprit regulile privind vânzările în lipsă de acțiuni (short-selling), o strategie prin care investitorii pariază să obțină profit din scăderea prețului unor acțiuni.

În China, bursele au anunțat mai multe măsuri de sprijin, inclusiv relaxarea condițiilor pentru tranzacțiile realizate cu bani împrumutați.

„Trebuie să fim puțin precauți”

„Trebuie să fim puțin precauți în acest moment”, a declarat Damien Boey, strateg de portofoliu la Wilson Asset Management, o companie independentă de administrare a investițiilor din Sydney.

Mai mulți indicatori pe care îi urmărește arată că piețele americane s-au aflat timp de trei ședințe de tranzacționare, săptămâna trecută, într-o zonă de „panică”.

Uneori, acest lucru poate însemna că cele mai mari pierderi au trecut. Dar de această data, investitorilor le-ar putea fi greu să găsească un motiv pentru o revenire susținută.

Fără o schimbare de direcție a politicii monetare din partea băncilor centrale, care să ofere un impuls piețelor, investitorii rămân neliniștiți și nu au suficiente motive să revină la investițiile considerate riscante, a explicat analistul.

Piețele japoneze au fost închise luni din cauza unei zile de sărbătoare, însă contractele futures au indicat o presiune de vânzare, în timp ce piețele din Hong Kong și China au atins noi minime pe mai multe luni. Obligațiunile și dolarul, active considerate refugiu sigur care au înregistrat o creștere semnificativă vineri, și-au menținut în mare parte câștigurile.

Investitorii sunt neliniștiți

În ultimii patru ani, odată cu lansarea ChatGPT, entuziasmul pentru inteligența artificială a dus la creșterea acțiunilor din numeroase sectoare: de la producătorii de cipuri, echipamente de rețea și cabluri până la companiile care produc energie electrică, explică Reuters.

Investitorii au mizat pe o creștere explozivă a cererii de putere de calcul necesare pentru dezvoltarea și funcționarea instrumentelor de inteligență artificială.

Potrivit analiștilor, investițiile în IA continuă să fie consistente. Anul viitor, cheltuielile de capital ale marilor companii care operează infrastructuri de cloud și centre de date ar putea crește cu peste 70%, depășind 1.600 de miliarde de dolari, a estimat Morgan Stanley, o companie de servicii financiare și una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, cu sediul în New York.

Cu toate acestea, starea de spirit a investitorilor s-a schimbat radical.

Strategia Nvidia, companie condusă de Jensen Huang, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, a ajuns să fie pusă sub semnul întrebării, după ce s-a aflat că producătorul de cipuri finanțează o parte dintre propriii clienți.

Acest lucru a stârnit întrebări despre cât de solidă este, în realitate, cererea pentru produsele Nvidia și dacă o parte din creșterea afacerilor nu este susținută chiar de banii pe care compania îi oferă clienților.

Debutul Anthropic pe bursă și următoarele teste

În plus, debutul bursier dezamăgitor al companiei Anthropic, unul dintre principalii dezvoltatori de inteligență artificială, a arătat că investitorii au devenit mult mai selectivi. Acțiunile companiei au închis vineri cu o scădere de 8,5%, în prima zi completă de tranzacționare.

În Hong Kong, indicele HSAIT, care urmărește companiile chineze din domeniul inteligenței artificiale și al producției de cipuri, a pierdut aproape 60% de la începutul anului.

Următorul test pentru piețe va fi evoluția burselor americane în această săptămână și rezultatele financiare, precum și estimările privind afacerile viitoare, pe care producătorul de calculatoare Dell urmează să le prezinte marți.

Un alt moment important va fi luna viitoare, când Rezerva Federală a SUA (Fed) va decide dacă va majora sau nu dobânzile, așa cum se așteaptă în prezent investitorii.

Dolarul american s-a apreciat luni, depășind temporar pragul de 159 de yeni japonezi. Euro s-a menținut sub 1,10 dolari, iar dolarul neozeelandez, considerat sensibil la apetitul investitorilor pentru risc, a rămas aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani.