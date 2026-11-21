Indicele bursier S&P 500 și piața Nasdaq au înregistrat cele mai slabe performanțe săptămânale din ultimul an. Această evoluție de pe bursa americană a venit după ce acțiunile Anthropic au înregistrat o scădere bruscă, chiar în a doua zi de tranzacționare.

Acțiunile emitenților de la bursa de pe Wall Street se îndreptau, vineri seară târziu, spre cea mai slabă săptămână din ultimul an, după ce debutul fulminant pe piață al companiei Anthropic, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul inteligenței artificiale, nu a reușit să inverseze tendința de vânzări masive de acțiuni, care se adâncea de câteva săptămâni, scrie The New York Times.

Indicele S&P 500, considerat principalul indice al bursei de pe Wall Street, a scăzut cu peste 6% în această săptămână, înregistrând cea mai slabă săptămână de până acum începând din aprilie 2025, când piața a fost zguduită de anunțul președintelui Trump privind impunerea unor taxe vamale globale drastice.

Indicele Nasdaq Composite se îndreapta și el către o pierdere săptămânală de peste 7%, rămânând astfel la același nivel pe ansamblul anului.

Acțiunile Anthropic, după ce au înregistrat o creștere puternică la debutul tranzacționării lor de joi, au scăzut cu aproximativ 10% vineri, anulând în mare parte câștigurile din ziua precedentă.

Scăderile au persistat în ciuda reacțiilor în general favorabile din partea analiștilor și a investitorilor la săptămâna marcată de evenimente majore, anunțate din timp ca fiind decisive pentru sectorul inteligenței artificiale (AI) – care a alimentat piața timp de luni de zile, dar a înregistrat o scădere recent.

Raportul privind rezultatele financiare al companiei Nvidia, publicat marți, a contribuit la calmarea temerilor legate de o încetinire a ritmului de dezvoltare a sectorului inteligenței artificiale, gigantul american producător de cipuri revizuindu-și în sens pozitiv previziunile privind profitul. A fost o scurtă pauză de răgaz pentru companie, care se află în dificultate după demisia carismaticului său CEO, Jensen Huang, în urma dezvăluirilor conform cărora acesta a avut două relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri chineză despre care oficialii serviciilor secrete americane au stabilit că furniza informații către Beijing.

Piața a scăzut, în ciuda creșterii spectaculoase a acțiunilor Anthropic

Apoi, joi, acțiunile Anthropic au înregistrat o creștere spectaculoasă în prima zi de tranzacționare la bursa americană, atingând o valoare de două trilioane de dolari după ce au stabilit un record pentru cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie. Cererea puternică pentru acțiunile producătorului chatbotului Claude a sugerat că investitorii erau încă optimiști cu privire la anumite aspecte ale industriei inteligenței artificiale.

Însă restul pieței a continuat să scadă. Indicele S&P 500 a înregistrat pierderi timp de șapte zile consecutive de tranzacționare, aceasta fiind cea mai lungă serie de pierderi din ultimii ani. Toate sectoarele din cadrul indicelui au înregistrat scăderi în această săptămână, în frunte cu acțiunile din sectorul tehnologic.

„Din păcate, nu există un catalizator sau un eveniment evident care să îmbunătățească sentimentul pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului”, a declarat Stuart Kaiser, analist la Citi, adăugând că „nu există indicii clare care să schimbe direcția”.

Traderii tind să-și realizeze profiturile în perioada premergătoare Zilei Recunoștinței, conștienți de faptul că piețele încetinesc spre sfârșitul anului, ceea ce poate îngreuna intrarea și ieșirea de pe poziții. De asemenea, în această perioadă există de obicei o oarecare neliniște legată de menținerea unor poziții mari până la sfârșitul anului.

Declin drastic pentru acțiunile Nvidia

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 40% după ce indicele S&P 500 a atins maximul la începutul lunii octombrie, ceea ce reprezintă aproximativ jumătate din scăderea de 8% înregistrată de indice în acea perioadă, a declarat Adam Turnquist, strategul șef de la firma LPL Financial.

Nvidia a fost „factorul principal” care a afectat piața, a spus el, fiind un simbol al „temerii generale privind o încetinire a sectorului inteligenței artificiale”. Acțiunile producătorului de cipuri au înregistrat o scădere și în tranzacțiile de vineri.

Producătorii de cipuri și acțiunile din acest sector au fost, de asemenea, afectate de un raport publicat joi de Hunterbrook, o firmă specializată în vânzarea în lipsă care obține profit din pariuri împotriva companiilor, care a susținut că Advanced Micro Devices (AMD) ar fi furnizat companiilor chineze aflate pe lista neagră a SUA actualizări necesare pentru menținerea funcționării cipurilor sale. Producătorul american de procesoare a susținut că aceste afirmații „interpretează în mod eronat practicile comerciale și relațiile AMD”.

Acțiunile Anthropic, recent listate la bursă, au înregistrat o creștere de până la 38% în primele ore de tranzacționare de joi, dar pe măsură ce ziua a avansat, prețul în creștere al companiei a început să scadă. Acțiunile sale au încheiat ziua cu o creștere de 17%, la 97 de dolari pe acțiune.

Această evoluție a reprezentat totuși o creștere semnificativă față de prețul din oferta publică inițială (IPO) de 83 de dolari pe acțiune, dar sugerează un optimism mai moderat cu privire la perspectivele companiei decât valul inițial de tranzacții.

Așteptări optimiste

Cu toate acestea, recomandările analiștilor privind Anthropic, centralizate de firma de date de piață FactSet, indică așteptări optimiste pentru viitor. Ben Reitzes, de la Melius Research, a indicat o valoare maximă, cu un obiectiv de preț inițial de 155 de dolari pe acțiune. La celălalt capăt al spectrului se află Patrick Walravens, de la Citizens, cu un obiectiv de 125 de dolari pe acțiune.

Însă indicele de volatilitate CBOE VIX, un indicator cunoscut drept „barometrul fricii” al pieței, care măsoară așteptările investitorilor privind volatilitatea în următoarele 30 de zile, a depășit recent maximul atins în urma fluctuațiilor bruște de după alegerile de la jumătatea mandatului, un semn al nervozității pieței.

„S-a discutat mult despre faptul că tranzacțiile legate de inteligența artificială ar fi mers prea departe”, a declarat Jake Behan, directorul departamentului de piețe de capital la Direxion, care a indicat rezultatele financiare solide ale Nvidia și creșterea inițială a acțiunilor Anthropic drept semne „notabile” pentru investitori.

„Acest lucru nu pune capăt tuturor dezbaterilor privind evaluarea”, a adăugat el, „dar este o confirmare destul de puternică a faptului că piața nu este încă pregătită să renunțe la acest tip de tranzacții”.