La o zi de la excluderea din grupul senatorilor PNL, Nicoleta Paulic cere Tribunalului București să-i dea dreptate în conflictul cu colegii săi de partid.

Mai exact, senatoarea liberală vrea suspendarea efectelor deciziei Biroului Politic Național din 8 noiembrie, potrivit căreia senatorii și deputații partidului care nu își retrag acțiunile din instanță împotriva formațiunii riscă excluderea din grupurile parlamentare, potrivit Agerpres.



Procesul a fost deschis miercuri la tribunal, având ca obiect „ordonanță președințială suspendare efecte Dc.61/08.11.2026 BPN-PNL“. Primul termen de judecată a fost stabilit pe 9 decembrie.

Nicoleta Pauliuc a fost exclusă, miercuri, alături de Monica Anisie, din grupul PNL de la Senat ca urmare a refuzului de a renunța la procesele intentate anterior partidului.

De asemenea, ele au fost înlocuite cu alți liberali în comisiile parlamentare din care făceau parte.



Pe 8 noiembrie, Biroul Politic Național al PNL a hotărât ca liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic.



Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Și un deputat cere anularea deciziei conducerii PNL

Și deputatul Ciprian Pandea a deschis, pe 18 noiembrie, tot la Tribunalul București, un proces împotriva PNL, cu obiect anularea deciziei conducerii PNL care prevede excluderea din grupurile parlamentare a celor care nu-și retrag acțiunile în instanță împotriva partidului.



Ciprian Pandea a fost înlocuit la începutul lunii noiembrie de la conducerea organizației județene PNL Călărași.

Un număr de 16 liberali – Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihai Veștea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu – au atacat în instanță deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancționarea lor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.



Pe 13 iulie, Tribunalul București a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului, era reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD și se stabilea excluderea din partid a liberalilor care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD.