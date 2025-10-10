Septembrie a fost în România o lună cu aproape 3 grade Celsius mai caldă decât în mod normal. Care au fost extremele de temperatură

Septembrie, deși s-a terminat cu temperaturi negative, a fost în România o lună cu 2,6 grade Celsius mai caldă decât media multianuală, dar și o lună cu mai puține ploi, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

Luna trecută se clasează pe locul 7 în topul celor mai calde luni septembrie din ultimii 125 de ani. Temperatura medie lunară a aerului în București din septembrie 2025 a avut valoarea de 20,5 °C (stația meteo București-Filaret), fiind cu 2,6 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Cel mai cald față de normal a fost la stațiile meteo Banloc și Jimbolia (jud Timiș), cu 4,4 C peste medie. La Jimbolia au fost 13 zile cu maxime de peste 30 de grade, dar și nopți tropicale.

Extreme meteo în luna septembrie 2025

Cea mai scăzută temperatură: -6,4 °C la Miercurea Ciuc

Cea mai ridicată temperatură: 37,3 °C, la Giurgiu

Cea mai scăzută medie lunară de temperatură: 5,2 °C, la Omu

Cea mai ridicată medie lunară de temperatură: 21,3 °C, la Drobeta-Turnu Severin

Media temperaturii pe țară: 18,6 °C, cu 2,6 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020)

Unde a fost cel mai cald față de normal: Banloc și Jimbolia, cu 4,4 peste normal

Stația meteo cu cele mai multe precipitații: 140,3 mm la Bâlea Lac

Stația meteo cu cele mai puține precipitații față de normal: Giurgiu, abatere de 98%

Cel mai mare diametru al bobului de grindină: 6,0 cm, în localitatea Borozel (comuna Borod) din județul Bihor.

Secetă extremă în sud, exces de ploaie în nordul Moldovei

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară3 din luna septembrie 2025 a avut valoarea de 37,1 mm, fiind cu 35,8% mai mică față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020).

Cea mai mare cantitate lunară s-a înregistrat la stația meteo Bâlea-Lac și a fost de 140,3 mm. Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 66,5 mm și s-a înregistrat la stația meteo Râmnicu Sărat.

Unde a plouat cel mai puțin? În Oltenia și Muntenia cantitățile lunare de precipitații au fost în general sub 20 mm, în timp ce în restul țării, acestea au variat între 20 și 40 mm. În sudul Olteniei și în sudul și estul Munteniei, s-au înregistrat sub 10 mm, iar în unele areale izolate din aceste regiuni chiar sub 5 mm.

Față de normal, cel mai puțin a plouat la Giurgiu, unde abaterea a fost de 98% față de media pe câteva decenii. La alte câteva stații meteo din sud a plouat extrem de puțin: Alexandria, Caracal și Zimnicea, (-96%),