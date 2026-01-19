Cavalerul celor Șapte Regate, noul serial Game of Thrones, a apărut pe HBO Max și e ceva cu totul aparte

„Cavalerul celor Șapte Regate”, noul serial HBO bazat pe universul „Un cântec de gheață și foc” al scriitorului american George R.R. Martin, a fost lansat oficial, iar primele recenzii arată că e o producție inedită pentru o serie marca „Urzeala Tronurilor” (Game of Thrones).

În cei aproape șapte ani de la finalul controversat al „Game of Thrones”, unul dintre cele mai populare seriale din istoria HBO, televiziunea americană a lucrat la mai multe serii care să îi succeadă, doar pentru ca ulterior să fie anulate sau puse pe pauză.

Până acum, doar unul s-a materializat și a și stabilit un record de audiență pentru HBO la debutul său în august 2022: „Casa Dragonului” (House of the Dragon). Șase luni mai târziu, televiziunea americană a confirmat oficial și un al treilea serial bazat pe scrierile lui R.R. Martin: „Cavalerul celor Șapte Regate” (A Knight of the Seven Kingdoms).

„Cu un secol înainte de evenimentele din ‘Game of Thrones’, doi eroi improbabili au hoinărit prin Westeros… un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan cel Înalt, și scutierul său diminutiv, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă ocupă Tronul de Fier și amintirile despre ultimul dragon nu au fost încă date uitării, mari destine, adversari puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”, nota HBO la momentul respectiv în descrierea oficială pe serie.

Ea a debutat oficial pe HBO în data de 18 ianuarie și a apărut și în streaming pe platforma HBO Max pe 19 ianuarie, cu o întârziere din cauza diferenței de fus orar față de SUA. Deci despre ce este vorba?

Despre ce este noului serial „Cavalerul celor Șapte Regate”

„Cavalerul celor Șapte Regate” a fost creat împreună de R.R. Martin, care e implicat într-o mai mare sau mică măsură în toate producțiile HBO bazate pe romanele sale fantasy, și Ira Parker, coordonatorul serialului „Casa Dragonului” care, ca o paranteză, are povestea plasată cu 170 de ani înainte de evenimentele din serialul inițial „Game of Thrones”.

Deci povestea din „Cavalerul celor Șapte Regate” se află ca fir temporal între cele două, într-o perioadă relativ pașnică, când Targaryenii încă domneau, dar dragonii dispăruseră de mult. După cum indică și descrierea oficială publicată de HBO, el se învârte în jurul aventurilor unui cavaler rătăcitor numit Ser Duncan („Dunk”) cel Înalt (jucat de actorul Peter Claffey) și ale tânărului său scutier chel, Egg (Dexter Sol Ansell).

Bazat pe îndrăgitele nuvele „Tales of Dunk and Egg” din universul mai larg „A Song of Ice and Fire” al lui Martin, primul sezon al noului serial îl va urmări pe Dunk de-a lungul a șase episoade.

Când mentorul său, Ser Arlan din Pennytree (Danny Webb) – cavalerul pe lângă care Dunk a crescut ca scutier – moare răpus de frig pe drumul spre un turnir de întreceri cavalerești, înainte de a avea șansa să-și înnobileze oficial ucenicul modest, Dunk vede o oportunitate de a-și îmbunătăți locul în viață.

Va călători la Ashford Meadow, un loc de adunare rural situat în regiunea Westeros cunoscută sub numele de Reach, și se va da drept un cavaler adevărat pentru a putea concura în turnir. Pe parcurs, îl întâlnește pe vicleanul și istețul Egg și îl ia ca scutier, ceea ce duce la o prietenie improbabilă între cei doi.

Un serial „Game of Thrones” aparte

După cum arată revista Time și alții, „Cavalerul celor Șapte Regate” este gândit ca o poveste mai lejeră decât predecesoarele sale și se va concentra în principal asupra vieților „oamenilor de rând” din Westeros, mai degrabă decât asupra elitei conducătoare.

„Nu are dragoni sau bătălii mari”, a declarat R.R. Martin într-un interviu acordat THR cu câteva zile înainte de premiera seriei. „Are un câmp, o mulțime de corturi și niște cai”, a explicat el. „La finalul zilei, suntem ‘Game of Thrones’ fără toate acele lucruri”, a subliniat și Ira Parker.

„Avem unul dintre ingrediente – două personaje neobișnuite, precum Arya și Câinele sau Brienne și Podrick – care sunt puse împreună și poartă conversații. Sper că asta [a făcut ‘Game of Thrones’ să funcționeze]. Pentru mine, a fost o parte importantă din ce a însemnat”, a adăugat cineastul american.

Cei care au citit nuvelele lui Martin pe care se bazează „Cavalerul celor Șapte Regate” vor recunoaște probabil că sezonul 1 urmează fidel povestea din „The Hedge Night”, prima parte a seriei autorului american. Sezonul 2, care a primit deja undă verde, va fi adaptat după a doua nuvelă, „The Sworn Sword”.

„Marea problemă este că am scris doar trei nuvele și am mult mai multe povești despre Dunk și Egg în capul meu nenorocit”, a declarat George R.R. Martin pentru THR, referindu-se la direcția în care se îndreaptă serialul. „Trebuie să le aștern pe hârtie”, a mai spus acesta.

Ce scriu criticii de film despre noul serial „Cavalerul celor Șapte Regate”

Pe agregatorul Rotten Tomatoes seria are o rată a aprobării de 87% din partea criticilor de film care l-au putut vedea în avanpremieră pentru presă, în timp ce pe Metacritic, care realizează o medie ponderată, are un scor de 75 / 100. Însă pe mult mai popularul IMDb spectatorii care au reușit să îl vadă deja la TV în SUA îi dau o notă medie de 9,2 / 10, peste cea a „Casei Dragonului” și la egalitate cu cea a serialului original „Urzeala Tronurilor”.

Trebuie spus însă că numărul recenziilor de pe IMDb pentru „Cavalerul celor Șapte Regate” este încă foarte mic raportat la cel obișnuit al site-ului.

Unele dintre recenziile criticilor de film fac mai multă lumină asupra serialului și a modului în care el diferă de anterioarele două producții, chiar mai mult decât comentariile lui R.R. Martin și Ira Parker.

George R.R. Martin, Peter Claffey, Dexter Sol Ansell și Ira Parker la avanpremiera din SUA a serialului, FOTO: INSTAR Images / Profimedia Images

„’Cavalerul celor Șapte Regate’ își propune să extindă franciza ‘Game of Thrones’ prin ajustarea tonului. Dacă serialul original și derivatul său (‘House of the Dragon’) sunt lipsite de milă, iar personajele lor în mare parte lașe, sezonul de șase episoade creat de Martin și co-creatorul Ira Parker este plin de compasiune, iar protagonistul său, Ser Duncan cel Înalt, este un adevărat gentleman. Prima sa aventură se concentrează mai degrabă pe a-și face prieteni decât pe a purta bătălii, iar singurul dragon care apare este o păpușă fin realizată”, scrie IndieWire.

„Franciza ‘Game of Thrones’ a rodit din nou, asemenea unui stejar bogat. Încotro mai e de mers? Un început șocant, în care un nătărău greoi își face nevoile în spatele unui copac, ne oferă un indiciu. Din punct de vedere cronologic, ‘Cavalerul celor Șapte Regate’ se situează între originalul colosal și precursorul său cu tentă curtenească, ‘Casa Dragonului’. Din punct de vedere al tonului, însă, se află într-o lume cu totul aparte”, scrie The Guardian.

„Acel nătărău primește în cele din urmă un nume: Dunk. Contrar așteptărilor, Dunk este cavaler. Mai precis, un ‘hedge knight’ – un cavaler rătăcitor, dintr-o categorie inferioară, ai cărei membri nu își pot permite să-și asigure întreținerea și sunt nevoiți să doarmă sub copaci. ‘Orice cavaler poate face un cavaler’, ni se reamintește, prin simplul act al înnobilării. Această absență a unor filtre stricte a dus la un sistem de clase în care vitejii de neam înalt își disprețuiesc frații de origine umilă. Sunt cavaleri doar cu numele – și abia atât. Desigur, nu e nimic drept în asta”, continuă recenzie publicației britanice.

Revista Slate are una dintre cele mai interesante concluzii, notând că acesta este „un serial ‘Game of Thrones’ de care se poate bucura toată lumea, chiar și cei care nu au fost convinși de predecesorii săi”.

O recenzie negativă vine în schimb de la USA Today, care face un joc de cuvinte în engleză pornind de la cuvântul „gross” (care poate însemna și „mare”, și „scârbos”, în funcție de context) și notează că noul serial este „un mare calcul greșit al HBO. Cu accentul pus pe scârbos” – o referință la scena remarcată și de The Guardian și alte câteva fără perdea.

La fel ca pentru vasta majoritate a producțiilor HBO, un nou episod din serialul „Cavalerul celor Șapte Regate” apare în fiecare săptămână. Pe HBO Max ele apar în fiecare zi de luni.