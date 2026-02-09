Serialul „Cavalerul celor șapte Regate” a obținut o notă aproape perfectă cu unul din cele mai bune episoade din istoria „Game of Thrones”

Spectatorii sunt mai mult decât încântați după cel de-al patrulea episod al serialului „Cavalerul celor șapte Regate” (The Knight of the Seven Kingdoms), considerat cel mai bun de la premiera seriei și unul dintre cele mai bune pentru orice serie „Urzeala tronurilor” (Game of Thrones), scrie Forbes.

Episodul numit „Seven”, care se învârtește în jurul eforturilor lui Ser Dunkan („Dunk”) cel Înalt să adune o echipă pentru a-i înfrunta pe Targaryeni, a obținut o notă medie de 9,7/10 pe IMDb, din peste 27.000 de evaluări. Este cea mai mare notă de până acum pentru serialul care a debutat în streaming pe HBO Max în 19 ianuarie.

Forbes arată că nota nu este doar cea mai mare, ci și că serialul oricum apreciat pare să devină tot mai bun pe parcurs: episoadele 1-3 au obținut note medii de 8,1, 8,3 și 9,1. Mai mult, nota pentru „Seven” plasează episodul din „Cavalerul celor șapte Regate” pe podiumul celor mai bine cotate episoade din întreaga franciză „Game of Thrones”, la egalitate cu mai multe episoade din serialul original care a făcut furori pe HBO înainte să se încheie în 2017.

Acestea sunt:

„Game of Thrones”: „The Rains of Castamere”, „Battle of the Bastards” – 9,9/10

„Game of Thrones”: „The Winds of Winter”, „Hardhome” – 9,8/10

„A Knight of the Seven Kingdoms”: „Seven” – 9,7/10

„Game of Thrones”: „Blackwater”, „The Lion and the Rose”, „The Mountain and the Viper”, „The Laws of God and Men”, „The Door”, „The Spoils of War” – 9,7/10

„The Red Dragon and the Gold”, cel mai apreciat episod al „House of the Dragon”, serialul „Game of Thrones” lansat în 2022, are un scor de 9,4/10 pe IMDb.

Serialul „Cavalerul celor șapte Regate” i-a încântat și pe criticii de film

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, „A Knight of the Seven Kingdoms” deține chiar recordul de cea mai mare rată a aprobării din partea criticilor de film pentru oricare dintre cele trei seriale „Game of Thrones”: 95%. Serialul original are 88%, tras în jos de finalul său controversat, în timp ce pentru „House of the Dragon” rata aprobării din partea specialiștilor este de 87%.

Forbes notează că „A Knight of the Seven Kingdoms” se conturează ca o armă redutabilă în arsenalul HBO, atât datorită aprecierilor primite, cât și a faptului că durata sa redusă de doar 6 episoade permite filmarea și difuzarea sa cu un nou sezon în fiecare an

Este un model pe care HBO îl susține tot mai mult, mai ales de la succesul serialului său de dramă medicală „The Pitt”, care tocmai a fost premiat cu două Globuri de Aur: pentru cel mai bun serial dramatic și cel mai bun actor într-un serial de dramă, acordat lui Noah Wyle.

„Marea problemă este că am scris doar trei nuvele și am mult mai multe povești despre Dunk și Egg în capul meu nenorocit”, a declarat scriitorul George R.R. Martin pentru THR, înainte de premiera noului serial bazat pe scrierile sale. „Trebuie să le aștern pe hârtie”, a mai spus acesta, în condițiile în care sezonul 2 al „A Knight of the Seven Kingdoms” a intrat deja în producție la HBO.

Despre ce este noului serial „A Knight of the Seven Kingdoms”

„Cavalerul celor Șapte Regate” a fost creat împreună de R.R. Martin, care e implicat într-o mai mare sau mică măsură în toate producțiile HBO bazate pe romanele sale fantasy, și Ira Parker, coordonatorul serialului „House of the Dragon” care are povestea plasată cu 170 de ani înainte de evenimentele din serialul inițial „Game of Thrones”.

Prin urmare, povestea din „A Knight of the Seven Kingdoms” se află ca fir temporal între cele două, într-o perioadă relativ pașnică, când Targaryenii încă domneau, dar dragonii dispăruseră de mult. După cum indică și descrierea oficială publicată de HBO, el se învârtește în jurul aventurilor unui cavaler rătăcitor numit Ser Duncan cel Înalt (jucat de actorul Peter Claffey) și ale tânărului său scutier chel, Egg (Dexter Sol Ansell).

Noul serial este bazat pe îndrăgitele nuvele „Tales of Dunk and Egg” din universul mai larg „A Song of Ice and Fire” al lui Martin.

Când mentorul său, Ser Arlan din Pennytree (Danny Webb) – cavalerul pe lângă care Dunk a crescut ca scutier – moare răpus de frig pe drumul spre un turnir de întreceri cavalerești, înainte de a avea șansa să-și înnobileze oficial ucenicul modest, Dunk vede o oportunitate de a-și îmbunătăți locul în viață.

După cum arată revista Time încă de dinaintea premierei, „The Knight of the Seven Kingdoms” este gândit ca o poveste mai lejeră decât predecesoarele sale și se concentrează în principal asupra vieților „oamenilor de rând” din Westeros, mai degrabă decât asupra elitei conducătoare.

„Nu are dragoni sau bătălii mari”, a declarat R.R. Martin în același interviu pentru THR. „Are un câmp, o mulțime de corturi și niște cai”, a explicat el. „La finalul zilei, suntem ‘Game of Thrones’ fără toate acele lucruri”, a subliniat și Ira Parker.

La fel ca pentru vasta majoritate a producțiilor HBO, un nou episod din serialul „Cavalerul celor Șapte Regate” apare în fiecare săptămână. Pe HBO Max ele apar în fiecare zi de luni și au mai rămas doar două până la încheierea sezonului 1.