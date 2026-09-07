Serialul din universul „Yellowstone”, care a împărțit opiniile, se întoarce în streaming într-un mod neașteptat

Platforma de streaming SkyShowtime a prezentat luni trailer-ul și posterul oficial pentru al doilea sezon al serialului „Marshals: O poveste din Yellowstone”. A dezvăluit, totodată, că acesta va avea premiera luna viitoare.

Serialul lansat la începutul lunii martie a acestui an se învârtește în jurul personajului Kayce Dutton din serialul „Yellowstone” original, care s-a încheiat în mod exploziv în 2024. Rolul e interpretat din nou de actorul american Luke Grimes, într-o poveste aparte din lumea creată de cineastul american Taylor Sheridan.

„După ce a lăsat în urmă ferma Yellowstone, Dutton se alătură unei unități de elită din cadrul U.S. Marshals, unde își folosește abilitățile de cowboy și fost soldat în marina americană pentru a asigura ordinea în Montana.

Kayce și colegii săi trebuie să găsească echilibrul între costul psihologic uriaș al misiunii de a fi ultima linie de apărare într-un război împotriva violenței care mistuie regiunea și datoria față de familiile lor. Pentru Kayce înseamnă fiul său, Tate (Brecken Merrill), și confidenții săi, Mo (Mo Brings Plenty) și Thomas Rainwater (Gil Birmingham), de la rezervația Broken Rock”, amintește SkyShowtime despre premisa serialului.

Comunicatul platformei de streaming, la fel ca trailer-ul dezvăluit luni, arată, de asemenea, că sezonul doi al „Marshals” va avea premiera în 9 octombrie. Paramount+, platforma care produce și difuzează în SUA toate serialele marca Taylor Sheridan, anunțase încă din luna martie că noua serie va continua cu cel puțin încă un sezon.

Însă vestea lansării sale luna viitoare reprezintă o surpriză majoră, având în vedere că a ajuns aproape nemaiauzit la Hollywood ca un serial să aibă parte de două sezoane în același an calendaristic.

Serialul „Marshals” e o excepție în universul „Yellowstone”

„Marshals” a fost al treilea serial „spin-off” al „Yellowstone” creat de Taylor Sheridan pentru Paramount+, după „1883”, cu Sam Elliott și Tim McGraw în rolurile principale, și „1923”, cu Harrison Ford și Helen Mirren; „Marshals”.

În luna mai a acestui an, la două luni după lansarea „Marshals”, pe Paramount+ și SkyShowtime a avut premiera și „Ferma Dutton”, cu actorii Cole Hauser și Kelly Reilly revenind în rolurile lui Rip și Beth într-o serie a cărei poveste este plasată imediat după evenimentele din seria originală.

Atât „Ferma Dutton”, cât și primele două seriale „spin-off” ale „Yellowstone”, au avut parte de recenzii stelare și note mari din partea publicului, aproape sau chiar peste cele obținute de serialul original.

„Marshals” a reprezentat însă excepția de la regulă, un lucru care a devenit evident imediat după lansarea sa. Spre deosebire de „1883” și „1923”, dar la fel ca „Ferma Dutton” care a apărut ulterior, „Marshals” este un „sequel” care explorează povești plasate după încheierea seriei „Yellowstone” originale.

Taylor Sheridan a fost doar producător executiv pentru serialul „Marshals”, nu și creator sau coordonator general al său, FOTO: LMK / IPA Agency / Profimedia

Serialul despre Kayce Dutton nu i-a impresionat pe fani

Spre deosebire și de „Ferma Dutton”, evenimentele din „Marshals” nu se învârt în jurul ranch-ului familiei sau, în general, în jurul unui ranch. În schimb, producția are un ton mai orientat spre acțiune, cu o structură procedurală, foarte diferită de tipurile de povești prin care trecea Kayce în serialul original.

Schimbarea majoră de ton nu i-a convins pe fani, „Marshals” având pe IMDb o notă medie de doar 6,1 / 10, cu mult sub cea a celorlalte seriale „Yellowstone”.

„’Marshals’ nu are strălucirea ostentativă a unui proiect Sheridan veritabil; nu este ‘Landman’, în care adolescenții poartă discuții alarmant de directe despre sex cu părinții lor, iar Billy Bob Thornton înjură fără oprire. Este o modalitate mai modestă, mai puțin volatilă și, prin urmare, poate mai durabilă de a extinde ‘Yellowstone’ într-un spațiu și mai mainstream, după ce deja a cucerit cultura populară. Acești șerifi sunt aici ca să-și facă treaba cu minimum de agitație, iar serialul care le poartă numele procedează la fel”, nota revista Variety în recenzia sa publicată la momentul respectiv.

Vestea bună pentru fanii „Yellowstone” care nu au fost convinși de „Marshals” este că Paramount+ a anunțat în luna iunie că și „Ferma Dutton” va continua cu un al doilea sezon. Filmările sunt programate să înceapă în prima parte a anului viitor, ceea ce înseamnă că el va fi lansat foarte probabil pe Paramount+ și SkyShowtime cândva în vara sau toamna lui 2027.