Serialul „Plaha”, scos de pe canalul de YouTube unde putea fi văzut la liber: „Suntem în discuții cu mai multe platforme de streaming”

Serialul „Plaha”, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc, difuzat gratuit de Jurnal TV, a fost retras „temporar” de pe canalul de YouTube al televiziunii, astăzi, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Televiziunea anunță că se află în discuții cu „mai multe platforme internaționale de streaming” pentru difuzarea serialului, conform unui anunț oficial.

Jurnal TV a explicat că serialul „Plaha” va fi redifuzat pe una dintre platformele de streaming și precizează că se bucură de „un interes atât de mare” și de toate reacțiile pe care serialul le-a generat.

„Înțelegem dezamăgirea celor care nu au reușit să îl vadă și au descoperit că nu mai este pe canalul nostru de YouTube. Vă anunțăm că retragerea este una temporară: echipa de producție se află în discuții cu mai multe platforme internaționale de streaming, iar în curând veți putea urmări serialul pe o nouă platformă, cu vizibilitate și mai mare”, se arată în anunțul televiziunii.

În momentul de față, serialul „Plaha”, care era disponibil gratuit pe canalul de YouTube al Jurnal TV, a fost pus sub abonament, drept „conținut exclusiv pentru membri”.

Pentru a putea vedea serialul acum, abonamentul lunar costă 750 de lei.

Prețul abonamentului de YouTube pentru a putea viziona serialul

Audiențe record în Republica Moldova

„Plaha” este inspirat din viața oligarhului local Vladimir Plahotniuc care, la un moment dat, capturase pe de-a întregul statul moldovean. El a fost extrădat după ce a fost arestat de autoritățile elene, fiind principalul suspect în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei

Serialul a fost lansat cu zece zile înainte de alegerile parlamentare de pe 28 septembrie.

Datele de audiență arată că unul din cinci moldoveni a urmărit în direct serialul „Plaha”, difuzat în exclusivitate de Jurnal TV. Producția a reușit să atragă un public de 1,4 milioane de vizionări cumulate după nouă episoade, conform Jurnal TV.

Datele de măsurare a audienței arată că aproximativ 550.000 de persoane au avut acces constant la conținutul serialului. Acest indicator reprezintă baza fidelă de telespectatori care, la nivel național, au putut urmări producția pe durata difuzării sale. Până în prezent, pe YouTube, „Plaha” a fost vizionat cel mai mult în Republica Moldova, România, Italia, Germania și Regatul Unit.

Ce spune regizorul despre mesajul serialului

Serialul a fost regizat de Igor Cobileanski și realizat de Magnet Production, în colaborare cu Quantum Media Creative din București.

„Sunt zvonuri că ar fi avut suficientă informație video despre politicieni pe care, mai târziu, tot se zvonește, că-i putea manipula cu multă lejeritate și obține beneficii și profituri”, explica, într-un interviu pentru publicul HotNews, regizorul Igor Cobileanski, întrebat de ce a ales să introducă în serial și episoade în care personajul principal folosea casete intime compromițătoare cu politicieni pentru a-și atinge scopurile.

El a susținut că mesajul serialului, deși nu voiau neapărat să transmită unul, este că „ar merita uneori să nu fim atât de uituci și, privind în spate, spre perioada istorică recentă a Moldovei, să ne dăm seama că, de fapt, a fost o perioadă de tranziție care a adus foarte mult rău acestei țări”.

Despre sincronizarea cu data alegerilor, regizorul susține că a fost obținută „absolut întâmplător”. „Filmul s-a lansat în producție cu doi ani în urmă. Am estimat că-l terminăm prin luna mai, în acest an. Nu am reușit și toată lumea știe că un serial nu se lansează vara. Ratând primăvara, a mai rămas toamna”.