„Fritz a declanșat epidemia de «integritate» în USR”, scrie fosta lideră PNL Alina Gorghiu a răspuns într-o notă sarcastică la decizia anunțată vineri de Agenția Națională de Integritate, care a constatat că, în perioada mandatului de deputat, Radu Miruță a desfășurat activități incompatibile cu demnitatea deținută.

În postarea publicată vineri, Alina Gorghiu, fostă președintă PNL și unul dintre liberalii care contestă deciziile lui Ilie Bolojan , le impută liderilor USR că vorbesc despre vinovăția altora, în timp ce pretind că sunt un „partid al îngerilor”.

„Serios?! USR-partidul îngerilor! Fritz a declanșat epidemia de “integritate” în USR. Ce ne facem, fetelor?! Cum s-ar zice: fără penali, integri, nevinovați, frumoși și tineri! De dimineață până seara dau lecții de la orice tribună despre integritate, lege, stat de drept, etică, morală și … despre vinovăția altora”, a scris deputata PNL pe pagina sa de Facebook.

Actuala conducere a PNL nu a avut, până la momentul publicării acestui articol, nicio reacție la decizia Agenției Naționale a Integrității care îl vizează pe Radu Miruță.

PNL și USR au, în această sesiune parlamentară, un acord de colaborare parlamentară, semnat în luna septembrie.

De ce a fost declarat Radu Miruță incompatibil

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI, care susține că în perioada 2022-2023 acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, Miruță a fost informat despre „declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”.

Practic, Agenția a constatat că vicepreședintele USR a încălcat legea potrivit căreia funcția de senator sau deputat este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Legea spune că el poate ataca în instanță raportul ANI, însă dacă acuzațiile se confirmă și decizia rămâne definitivă, Radu Miruță poate rămâne fără funcția de parlamentar.

Radu Miruță este deputat și vicepreședinte USR.