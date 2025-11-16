VIDEO Coadă imensă la shaorma gratuită în Brașov. Sute de oameni au blocat un trotuar

O promoție virală a unui local de fast-food din Brașov a paralizat circulația pietonală pe o stradă din municipiu, potrivit publicației locale Transilvania365, care a publicat și imagini.

Anunțul de marketing dat de o shaormerie cunoscută din orașul de sub Tâmpa a provocat un pelerinaj al amatorilor de mâncare fast-food.

Localul a promis că va oferi gratis o shaorma, între orele 12:00 și 18:00, tuturor clienților. Potrivit presei locale, o coadă impresionantă s-a format pornind din fața magazinului, majoritatea fiind tineri și adolescenți, blocând circulația pe trotuar și o stație de autobuz.

Autoritățile nu au intervenit, însă circulația pietonilor pe trotuarul de pe strada Aurel Vlaicu a fost serios îngreunată pe parcursul zilei, fluxul de oameni crescând în intervalul orar pentru care a fost anunțată promoția.

Sursă foto: Dreamstime.com