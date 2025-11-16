Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Coadă imensă la shaorma gratuită în Brașov. Sute de oameni au blocat un trotuar

HotNews.ro
VIDEO Coadă imensă la shaorma gratuită în Brașov. Sute de oameni au blocat un trotuar
Shaormerie. Sursă foto: Dreamstime.com

O promoție virală a unui local de fast-food din Brașov a paralizat circulația pietonală pe o stradă din municipiu, potrivit publicației locale Transilvania365, care a publicat și imagini.

Anunțul de marketing dat de o shaormerie cunoscută din orașul de sub Tâmpa a provocat un pelerinaj al amatorilor de mâncare fast-food.

Localul a promis că va oferi gratis o shaorma, între orele 12:00 și 18:00, tuturor clienților. Potrivit presei locale, o coadă impresionantă s-a format pornind din fața magazinului, majoritatea fiind tineri și adolescenți, blocând circulația pe trotuar și o stație de autobuz.

Autoritățile nu au intervenit, însă circulația pietonilor pe trotuarul de pe strada Aurel Vlaicu a fost serios îngreunată pe parcursul zilei, fluxul de oameni crescând în intervalul orar pentru care a fost anunțată promoția.

Sursă foto: Dreamstime.com

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro