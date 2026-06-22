„Și acum de ce este nefrecventabil?”. Marian Neacșu apără negocierile cu AUR și invocă „statisticile”: „Noi, românii, suntem cu toții pro-occidentali”

Marian Neacșu, social-democratul propus la Ministerul Afacerilor Interne, susține că între liderii PSD și AUR nu au existat discuții pentru a convinge formațiunea lui George Simion să sprijine învestirea Guvernului Veștea, dar că este „corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare”.

Întrebat de când a început PSD să negocieze cu AUR pentru susținerea Guvernului Veștea, el a spus: „Nu cred că s-a negociat cu parlamentari AUR (…). Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare”.

„Mie domnul Petrișor Peiu mi se pare o persoană extrem de bine mobilată intelectual, care are cunoștințe extrem de consistente în zona economică. Câteva dintre ideile domniei sale eu chiar le apreciez”, a adăugat Marian Neacșu, referindu-se la liderul senatorilor AUR.

Candidatul la funcția de prim-ministru, Adrian Veștea, a anunțat luni după-amiază că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, în condițiile în care aritmetica din Parlament arată că, în acest moment, guvernul Veștea nu poate trece fără susținerea AUR. Conform surselor HotNews, la PSD a fost luată în calcul o amânare a votului din plen, programat pentru această seară.

Neacșu: „Noi, românii, suntem cu toții pro-europeni și pro-occidentali”

Social-democratul a afirmat că nu ar avea o problemă în a fi învestit ministru cu voturile AUR.

„Și acum de ce este nefrecventabil?”, a răspuns Marian Neacșu când a fost întrebat dacă AUR va putea fi considerat „un partid frecventabil” la alegerile viitoare.

„Scopul fundamental este constituirea unui Guvern, în orice formă putem să realizăm asta (…), nu în orice condiții”, a mai declarat el.

Neacșu a precizat că el nu i-a catalogat niciodată pe cei din AUR ca fiind „extremiști”.

„Eu cred că noi, românii, suntem cu toții pro-europeni și pro-occidentali. Cel puțin asta spun statisticile”, a adăugat Marian Neacșu, care a menționat totodată că PSD „rămâne un partid pro-occidental” și că „AUR nu va fi la guvernare”.

Marian Neacșu a primit aviz pozitiv la audierile din comisii.