Şi dacă Rusia ar invada Europa? O previziune cu posibilele linii de front ale celui de-al treilea război mondial

Ce s-ar întâmpla dacă Rusia lui Putin ar ataca Europa? Și care ar fi primele zone pe care le-ar lovi? Liderii europeni își pun această întrebare. Unul dintre primii care s-au gândit la asta a fost ministrul german al apărării Boris Pistorius, care susține că până în 2029 trebuie să fim pregătiți pentru război.

Motivațiile lui Vladimir Putin pleacă de la extinderea lentă, dar inexorabilă, a NATO, judecată dintr-o perspectivă anti-rusă. Ministrul suedez al apărării emite şi el ipoteza unui război împotriva Rusiei. Ipoteza este dezvoltată și de săptămanalul Newsweek, cu diferite hărți care arată scenariile posibile, relatează ziarul italian La Stampa, preluat de Rador Radio România.

The map shows the possible fronts of World War III in the event of a russian invasion of Europe, — Newsweek.



➡️ The 830-mile-long border of Finland could become a potential front;

➡️ The Suwalki Corridor could become a potential zone of russian aggression against NATO, because… pic.twitter.com/OEdU2RSO3D