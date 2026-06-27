Siegfried Mureșan, replică pentru Grindeanu: „Două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-odată își dorește”

Vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, consideră că singurii care au motiv să se teamă de alegerile anticipate sunt social-democrații și a reiterat că liberalii nu vor vota un Guvern PSD.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-odată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care, sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu, au ajuns de la 23% la 13%”, a scris Mureșan, sâmbătă dimineață, pe Facebook.

Prședintele Nicușor Dan a avut vineri seară discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție. Întrevederea s-a încheiat după o oră fără un acord.

Șeful statului are pe masă două variante: guvern monocolor PSD cu premier Sorin Grindeanu și guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan. Niciuna din tabere nu are singură o majoritate în Parlament.

Dan a transmis vineri că partidele au revenit la „blocajul politic” și a acuzat că PNL se angajase să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior și-a schimbat poziția.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a anunțat Nicușor Dan la capătul unei ore de discuții cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

Sursele politice ale HotNews susțin că discuția a fost una tensionată, în care nici PSD și nici foștii săi parteneri de guvernare nu au vrut să cedeze.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

El a susținut că liderul PSD „nu vrea decât un cec în alb”. De, asemene,a Mureșan „nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a mai adăugat șeful PNL.

La scurt timp după consultările de la Cotroceni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații nu vor mai înainta nicio altă propunere în negocierile pentru formarea noului Guvern, susținând că „spațiul compromisului este epuizat”.