Simion, despre membrii AUR care au mers la protestul ciobanilor: „Păi, și e rău?”

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri că nu este o problemă că membri ai partidului său au participat la protestul de marți, adăugând că nu știe ca aceștia să fi participat la ciocnirile cu forțele de ordine.

Întrebat de jurnaliști la Parlament dacă au fost membri AUR implicați în violențele de ieri din Piața Victoriei, Simion a răspuns: „Din ce știu eu nu, dumneavostră știți altceva? Nu e normal să participe români la proteste?”.

El a afirmat și că parlamentarii AUR care au participat nu au avut nicio treabă cu ciocnirile cu jandarmii.

„Dumneavoastră încercați să culpabilizați participanții pașnici, printre care și parlamentari membri și susținători AUR, că nu s-au ascuns, să-i asociați de lucruri care tb cercetate penal”, le-a spus el jurnaliștilor.

Când i s-a spus că la protest au fost multe persoane care au participat în trecut la mitinguri AUR, Simion a răspuns: „Păi și e rău să participi la proteste?”

Declarațiile lui Simion vin după ce protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei a fost marcat de violențe, iar Jandarmeria București nu a exclus posibilitatea de a fi existat printre manifestanți „persoane infiltrate și instigatori” care au încercat „să provoace dezordine”.

Simion a respins marți seară acuzațiile potrivit cărora simpatizanți AUR și ai fostului candidat la președinție Călin Georgescu au deturnat protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei.

Liderul AUR a admis la emisiunea Tucă Show că la protest nu au fost doar fermieri, ci „oameni supărați, batjocoriți, care nu se mai simt apărați de statul român”, dar care au fost „acceptați de liderii protestului”.

În aceeași zi cu protestul fermierilor, AUR a organizat ziua porților deschise la sediul partidului din București, sediu aflat chiar lângă Piața Victoriei. Într-un mesaj pentru cei care au venit acolo, Simion a cerut un miting pașnic.

„Nu este ilegal, nu este interzis”, a declarat marți Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, într-o intervenție la Euronews în care a explicat de ce unii dintre membrii partidului au ales să meargă la protestul fermierilor din Piața Victoriei.