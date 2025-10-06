„Simpatică, dar nu butucănoasă” – Ce scrie Top Gear despre conceptul Dacia Hipster

„Nu încercăm să reinventăm Mini-ul”, spune vicepreședintele de design al Dacia, pentru Top Gear UK, despre conceptul cu totul inedit prezentat de Dacia. Conceptul Dacia Hipster este o mașinuță ușoară inspirată de Mini-ul original și de o categorie specială de mașini japoneze denumite „kei cars”, scrie publicația britanică.

Top Gear descrie Dacia Hipster ca fiind o mașinuță cu patru locuri, cu aer vesel și cool, dar compactă și ușoară. Este caracterizată ca fiind „simpatică, dar nu butucănoasă” dar și ca fiind o soluție mai simplă într-o lume în care totul a devenit extrem de complicat.

Publicația britanică ține să amintească publicului că vorbim despre un concept, ceea ce înseamnă că versiunea de serie ar putea fi mult diferită la design și la opțiuni. Presa a vehiculat prețuri undeva între 15.000 și 18.000 de euro, însă este imposibil de spus cât va costa, pentru că mai este mult până la lansare.

Conceptul Hipster de la Dacia (foto Dacia)

„Ne dăm seama că acum ne ia foarte mult timp să facem ceva ce altădată era simplu”, spune David Durand, vicepreședinte de design la Dacia. „Oamenii își dau seama ce își doresc cu adevărat de la o mașină, ce le trebuie și cât sunt dispuși să plătească. Tot mai mulți consideră că simplitatea reprezintă o soluție.”

Fiind o mașină de numai 3 metri lungime, cu un metru mai scurtă decât un Sandero și cu 70 cm mai scurtă decât electrica Spring, autonomia nu va fi mare în versiunea de serie. „Considerăm că o autonomie de 150 km este suficientă.”, spune oficialul Dacia.

Dacia Hipster concept la interior (foto Dacia)

„Nu încercăm să reinventăm Mini-ul”, spune Durand. „A fost unic și genial și a apărut într-o epocă în care reglementările erau altele. Însă i-a făcut pe oameni să gândească diferit și de aici ne-am inspirat și noi. Vorbim despre dorința de a crea mult spațiu interior, într-un obiect mic la exterior.”, spune David Durand, vicepreședintele Dacia pentru design.

Logica Dacia pentru această mașină este simplă: dacă mașina este mai ușoară, ea are nevoie de o baterie mai mică și deci costurile de fabricație scad. În plus, sunt necesare mai puține materiale pentru producție.

Top Gear mai notează că, privit în ansamblu, acest mic automobil poate fi descris drept un „life hack” pe roți și se aliniază părerii tot mai răspândite că lumea modernă a devenit pur și simplu prea complicată și copleșitoare, așa că este nevoie de soluții simple.

Un „life hack” reprezintă o metodă simplă care te ajută să faci ceva mai ușor, mai repede sau mai eficient în viața de zi cu zi.