Mulți bărbați au tendința să ignore sau să minimizeze semnele de alarmă când este vorba despre cancer. O vizită la medic făcută la timp poate fi salvatoare/Foto: Shutterstock

Bărbații au un risc mai mare de a dezvolta cancer și de a muri din cauza acestei boli în comparație cu femeile, conform Institutului Național pentru Cancer din SUA. Detectarea precoce ar putea crește rata supraviețurii, însă mulți bărbați au tendința să ignore sau să minimizeze semnele de alarmă. Pierderea inexplicabilă în greutate mai mult de 4,5 kilograme, prezența sângelui în urină sau modificările persistente ale tranzitului intestinal pot anunța probleme serioase care merită o vizită la medic.

Pierderea în greutate fără explicație, primul semnal de alarmă

Mulți bărbați observă cu surprindere că dau jos câteva kilograme fără să fi făcut schimbări în alimentație sau efort fizic. Când această scădere depășește 5% din greutatea corporală într-un interval de până la un an, medicii o consideră pierdere în greutate neintenționată, potrivit unui studiu publicat în 2017.

Fenomenul poate fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni grave, inclusiv cancere ale stomacului, plămânilor sau pancreasului, care se pot manifesta astfel înaintea altor simptome.

Celulele tumorale folosesc o mare parte din energia și nutrienții destinați țesuturilor sănătoase, determinând organismul să își consume rezervele de grăsime și masă musculară. Acest dezechilibru energetic duce de multe ori la oboseală persistentă și scădere rapidă în greutate, două semne pe care medicii le consideră importante motive de investigație.

Modificări ale tranzitului intestinal, posibil simptom al cancerului de colon

Episoadele ocazionale de constipație sau diaree sunt frecvente și, de obicei, nu indică o problemă gravă. Situația se schimbă radical când aceste modificări persistă săptămâni la rând sau când apar și alte simptome asociate. Alternanța între constipație și diaree, schimbarea formei sau consistenței scaunului pot fi semne ale unui cancer de colon aflat în stadiu incipient.

Atât hemoroizii, cât și cancerul colorectal pot provoca mâncărimi, durere, sângerări rectale și scaune cu sânge. Diferența constă în evoluție, iar asta înseamnă că hemoroizii tind să se agraveze temporar și apoi se amelioreze, astfel că simptomele apar intermitent. Dacă sângerările rectale devin persistente sau cresc în intensitate, riscurile să fie vorba despre cancer, și nu despre hemoroizi, cresc.

Cancerul de colon se află printre cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați, însă este și unul dintre cele mai ușor de tratat atunci când este depistat devreme. Orice urmă de sânge în scaun, fie roșie, fie închisă la culoare, asemănătoare gudronului, trebuie investigată imediat, pentru a exclude o cauză malignă.

Probleme urinare, semne ale cancerului de prostată

Cancerul de prostată rămâne cea mai frecventă formă de cancer la bărbați. Statisticile arată că peste jumătate dintre bărbați ajung să dezvolte această afecțiune până la vârsta de 80 de ani. Totuși, depistarea timpurie poate crește supraviețuirea la cinci ani la aproape 98%.

Prostata este o glandă de dimensiunea unei nuci, situată în pelvis, care produce unele componente ale spermei. Pe măsură ce bărbații înaintează în vârstă, glanda se mărește, iar apariția tumorilor devine mai probabilă. Multe dintre ele evoluează lent, dar semnele timpurii nu ar trebui ignorate.

Durerea la ejaculare, urina sau sperma cu urme de sânge, disconfortul la urinare ori nevoia frecventă de a merge la toaletă sunt simptome care necesită evaluare medicală. În stadii mai avansate pot apărea dureri persistente în zona lombară sau pelvină și umflarea picioarelor, indicând că boala s-ar fi putut extinde.

Din păcate, multe boli benigne ale prostatei, precum hiperplazia benignă de prostată, o afecțiune care presupune mărirea prostatei, pot produce simptome similare. De aceea, testele de rutină și screeningul regulat sunt singura modalitate sigură de a depista cancerul de prostată într-un stadiu tratabil.

Simptomele cancerului testicular, boala bărbaților tineri

Potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA, cancerul testicular este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbații între 15 și 45 de ani. Deși apare rar la nivelul populației generale, numărul cazurilor este în creștere. Vestea bună este că, depistat la timp, are una dintre cele mai ridicate rate de supraviețuire, peste 95% la cinci ani, conform Societății Americane pentru Cancer.

Cel mai frecvent semn al cancerului testicular este apariția unei umflături sau a unei mase pe unul dintre testicule, uneori însoțită de modificarea consistenței acestuia. Pot apărea și alte simptome precum durere surdă în abdomenul inferior sau în zona inghinală, acumulare de lichid în scrot, disconfort testicular sau dureri de spate.

Mai puțin cunoscut este faptul că acest tip de cancer poate provoca creșterea țesutului mamar, o afecțiune numită ginecomastie, sau chiar spută sau flegmă cu sânge. Orice modificare a testiculelor ar trebui discutată cu medicul, chiar dacă infecțiile bacteriene și virale pot produce, de asemenea, umflături și dureri testiculare.

Cancerul mamar la bărbați

Deși mulți consideră cancerul mamar o boală exclusiv feminină, bărbații pot dezvolta, de asemenea, această afecțiune. Aproximativ 1% din cazurile de cancer mamar apar la bărbați, conform estimărilor Societății Americane pentru Cancer. Rata de supraviețuire la cinci ani este de circa 83 la sută.

Sub mamelon, bărbații au o cantitate mică de țesut mamar care conține canale. Cancerul mamar masculin debutează de regulă în aceste canale și se răspândește către țesutul mamar din jur.

Semnele de alarmă includ umflături sau mase dure la nivelul pieptului, roșeață, iritație sau piele solzoasă ori adâncită, secreții din mamelon, durere sau retragerea mamelonului în interior, erupții cutanate sau răni în jurul mamelonului, mici umflături dure în axilă.

Tusea persistentă și răgușeala pot indica un cancer pulmonar

O tuse care nu dispare sau care se agravează în timp poate semnala mai multe afecțiuni grave, inclusiv cancerul pulmonar.

Persoanele care se confruntă cu tuse cronică fără o cauză evidentă ar trebui să meargă la medic, mai ales dacă expectorează sânge, produc mucus excesiv, au dificultăți respiratorii sau dureri toracice.

Răgușeala care persistă mai mult de câteva săptămâni sau o tuse continuă, apărută fără legătură cu o infecție respiratorie, pot fi semne de cancer pulmonar. În unele cazuri, o răgușeală permanentă indică afecțiuni ale laringelui sau ale glandei tiroide.

Cancerul pulmonar se manifestă adesea prin tuse cronică, uneori însoțită de dificultăți de respirație sau durere toracică, în timp ce modificările persistente ale vocii pot semnala afectarea corzilor vocale sau formarea unei tumori în zona gâtului.

Dificultăți la înghițire, un simptom neglijat

Dificultatea persistentă la înghițire, cunoscută medical drept disfagie, poate fi un semn timpuriu al cancerului esofagian sau laringian, mai ales atunci când nu se ameliorează în câteva săptămâni. Uneori, este însoțită de durere, senzația că alimentele se opresc în gât sau scădere în greutate.

Disfagia nu indică întotdeauna o boală gravă. În multe cazuri, apare din cauza refluxului gastroesofagian, a inflamațiilor locale sau a infecțiilor virale.

Totuși, atunci când dificultatea persistă sau se agravează, este necesară o evaluare medicală completă, deoarece poate semnala o tumoră care blochează parțial esofagul ori afectează funcționarea mușchilor și nervilor implicați în înghițire.

Umflături și noduli

Orice umflătură sau nodul nou, în special în zone precum gâtul, axila, inghinal sau testiculele, ar trebui verificată de un medic.

Deși pot fi inclusiv chisturi benigne, pot indica și cancere precum limfomul sau cancerul testicular.

Detectarea precoce permite opțiuni de tratament mai puțin agresive, iar masele din anumite zone sunt adesea asociate cu tipuri specifice de cancer. Chiar și cele care par inofensive pot ascunde probleme serioase.

Modificări ale pielii, regula ABCDE

Excrescențele noi, modificările aluniţelor existente sau rănile care nu se vindecă ar trebuie întotdeauna evaluate. Specialiștii recomandă regula ABCDE pentru monitorizarea alunițelor: Asimetrie, Borduri neregulate, Culoare neuniformă, Diametru mai mare decât o gumă de creion și Evoluție în timp.

Modificările pielii sunt vizibile și pot fi monitorizate constant.

Cancerul de piele în stadiu incipient este tratabil, de aceea verificarea regulată a pielii ar trebui să facă parte din rutină. Îngroșarea pielii, schimbarea culorii acesteia, apariția unor excrescențe plate sau ușor reliefate de culoare cărămizie ori albăstrui-maronie, noduli pe penis, răni care sângerează sau nu se vindecă, erupții roșiatice sub prepuț cu aspect catifelat ori secreții urât mirositoare, toate pot semnala o infecție sau o leziune precanceroasă și necesită evaluare medicală fără întârziere.

Astfel de simptome sunt adesea ignorate din jenă sau din teama unui diagnostic grav, însă identificarea timpurie permite tratamente minim invazive și șanse mult mai mari de vindecare completă.

Oboseala cronică

Oboseala este frecventă în viața de zi cu zi, însă atunci când devine constantă și nu dispare după odihnă poate semnala o problemă serioasă. Anumite forme de cancer, printre care leucemia, limfomul, cancerul de colon și cel gastric, se pot manifesta prin epuizare persistentă, chiar înainte de apariția altor simptome evidente.

Unele tipuri de cancer afectează producția de globule roșii, celule care transportă oxigenul în organism. Când numărul acestora scade, țesuturile nu mai primesc suficient oxigen, iar persoana se simte extenuată chiar și după somn sau odihnă prelungită.

Oboseala care persistă săptămâni întregi, fără o cauză clară și fără ameliorare, mai ales dacă este însoțită de pierdere în greutate, amețeli sau paloare, ar trebui discutată cu medicul. Un set simplu de analize de sânge poate orienta rapid diagnosticul.

Durerile persistente

Durerea inexplicabilă și persistentă, fie că apare la nivelul spatelui, abdomenului sau în orice altă parte a corpului, poate indica uneori cancer. De exemplu, durerea cronică de spate poate fi un semn al cancerului de prostată.

Durerea abdominală persistentă sau recurentă ori greața pot indica o problemă digestivă, precum sindromul intestinului iritabil sau gastroenterita. Aceste simptome pot apărea uneori și din cauza cancerului stomacului, căilor biliare sau pancreatic.

Dacă durerea de stomac apare împreună cu pierderea în greutate inexplicabilă, pierderea apetitului, greață sau vărsături, sânge în scaun, oboseală, icter sau arsuri la stomac, trebuie neapărat evaluată.