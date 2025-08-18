Noul film care s-a bucurat de un succes neașteptat la box office continuă să impresioneze

Filmul „Weapons”, un succes surprinzător la box office, și-a continuat parcursul solid în cinematografe și a reușit, sfidând toate așteptările, să se mențină pe prima poziție în clasament pentru al doilea weekend la rând, cu încasări semnificative de 25 de milioane doar pe piața internă din America de Nord, relatează AFP și Variety.

Vânzările de bilete pentru filmul horror cu rating R, care înseamnă că în SUA poate fi văzut de minorii sub vârsta de 17 ani doar cu un adult însoțitor, au scăzut cu doar 43% față de debutul său de 43 de milioane. Rezultatul este impresionant pentru un gen cunoscut pentru prăbușirile drastice după primul weekend de la lansare.

Pe drumul spre statutul de succes-surpriză, Weapons a încasat 89 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și 148 de milioane la nivel mondial după două weekenduri de difuzare. Filmul, realizat cu un buget modest de 38 de milioane de dolari, beneficiază de recenzii excelente și de recomandări entuziaste din partea publicului.

„Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul”, notează descrierea oficială a lungmetrajului în care joacă actori precum Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong și Austin Abrams.

El marchează totodată al 5-lea succes consecutiv pentru studioul Warner Bros, după A Minecraft Movie, Sinners, Final Destination Bloodlines și Superman. E o inversare spectaculoasă de situație pentru prestigiosul studio de film, care își începuse anul cu eșecuri financiare ale unor lungmetraje precum Mickey 17 și The Alto Knights.

Un nou film de acțiune nu a reușit să detroneze „Weapons”

Singura lansare majoră din weekendul care tocmai s-a încheiat, thrillerul de acțiune Nobody 2 al studioului Universal, nu a impresionat în mod deosebit în materie de încasări. Filmul cu Bob Odenkirk în rolul unui tată aparent blând, dar care în realitate știe să bată și nu se dă în lături din fața adversarilor, s-a clasat pe locul 3 la box office-ul nord-american, cu încasări de 9,2 milioane de dolari din 3.260 de cinematografe.

Rezultatul este totuși ceva mai bun decât cel al predecesorului său, Nobody din 2021, care debutase cu 6,8 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, însă într-o perioadă în care sălile abia începeau să se redeschidă și funcționau la capacitate redusă din cauza restricțiilor din timpul pandemiei.

În noul film personajul lui Odenkirk, Hutch Mansell, își duce familia în vacanță într-un mic oraș turistic, Plummerville, și ajunge în vizorul mai multor localnici dubioși.

Reacțiile publicului la „sequel” nu au fost la fel de pozitive ca la primul film; Nobody 2 a obținut un calificativ „B+” din partea CinemaScore, față de „A-” pentru original. Bugetul pentru Nobody 2 a fost modest, de 25 de milioane de dolari, puțin peste cei 16 milioane ai primului film.

„Nobody 1 a costat foarte puțin pentru un film de acțiune de studio și a fost profitabil fără probleme”, spune analistul David A. Gross de la Franchise Entertainment Research. „Nobody 2 este o oportunitate de a câștiga câțiva dolari în plus, fără prea mult risc. La acest buget, filmul ar trebui să aducă profit”, consideră el.

Pe locul doi la box office, filmul Disney Freakier Friday a avut la rândul său un al doilea weekend solid, cu venituri de 14,5 milioane de dolari din aproape 4.000 de cinematografe nord-americane, o scădere de 50% față de debut.

Continuarea care le reunește pe Lindsay Lohan și Jamie Lee Curtis în rolurile de mamă și fiică ce își schimbă rolurile a strâns în total 54,6 milioane de dolari în America de Nord și 86,3 milioane la nivel mondial după 10 zile de lansare.

Noile filme cu supereroi au coborât semnificativ în clasamentul box office

Un alt film Disney, aventura cu supereroi Marvel The Fantastic Four: First Steps, a coborât pe locul 4, cu 8,8 milioane de dolari în cel de-al patrulea weekend de difuzare. După un debut promițător de 117 milioane, Fantastic Four și-a pierdut rapid suflul la box office, ajungând la încasări de 247 milioane în America de Nord și 468,7 milioane la nivel mondial după patru weekenduri.

Rezultatele depășesc alte intrări Marvel din acest an, precum Captain America: Brave New World (415 milioane global în februarie) și Thunderbolts (382 milioane global în mai). Totuși, după o perioadă dificilă post-pandemie, aceste cifre nu semnalează încă o revenire glorioasă la box office pentru Universul Cinematografic Marvel

The Bad Guys 2 a completat clasamentul top 5, cu încasări de 6,9 milioane de dolari în al treilea weekend. Comedia animată despre un jaf, produsă de Universal și DreamWorks Animation, a generat 56 de milioane pe piața internă și 117 milioane la nivel global. Prin comparație, primul film Bad Guys a fost un succes lent și constant, cu încasări de 250 de milioane pe parcursul difuzării sale în cinematografe.

Pe locul șase în clasament, noul film Superman a mai încasat 5,3 milioane de dolari în cel de-al șaselea weekend în cinematografe. Adaptarea după benzile desenate, produsă de Warner Bros. și DC, a încasat până acum 340 de milioane de dolari în America de Nord și 594 de milioane la nivel mondial.