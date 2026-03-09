Noul film „The Bride!” a întrerupt seria de cartea recordurilor la box office a studioului Warner Bros

Filmul „The Bride!”, semnat de actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal și conceput ca o reinterpretare feministă a filmului clasic „The Bride of Frankenstein”, a capotat la box office în weekendul său de debut, întrerupând o serie fabuloasă de lansări pentru studioul Warner Bros, relatează revista Variety.

O poveste de dragoste delirantă, cu povestea plasată în anii 1930, filmul urmărește un monstru al lui Frankenstein extrem de singuratic (interpretat de Christian Bale) care recrutează un om de știință nebun (Annette Bening) pentru a crea o parteneră pentru el (Jessie Buckley – considerată favorită să câștige duminica aceasta Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal).

În pofida distribuției cu nume apreciate, „The Bride!”, a încasat doar 7,3 milioane de dolari la box office-ul american, versus un buget de producție de 90 de milioane de dolari pus la dispoziție de Warner Bros. Variety subliniază că bugetul este unul „uluitor” pentru genul horror și că noul lungmetraj Warner Bros se conturează deja drept primul mare eșec al anului.

„Horrorul ‘elevat’ este greu de vândut publicului larg”, a declarat pentru Variety analistul Jeff Bock de la firma de consultanță pe cinema Exhibitor Relations. „Pur și simplu nu au reușit să găsească un public. Warner Bros. a cheltuit de două ori mai mult decât ar fi trebuit pentru acest film”, subliniază el.

Noul film al Warner Bros n-a impresionat prea multă lume

Recenziile criticilor de film nu au fost grozave, „The Bride!” având o rată a aprobării din partea acestora de doar 59% pe Rotten Tomatoes, însă adevărata sentință pentru noul lungmetraj pare să fie calificativul „C+” pe care l-a obținut la sondajele realizate de CinemaScore la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord. Pe IMDb are nota medie 6 / 10 din mai puțin de 7.000 de evaluări din partea publicului, în condițiile în care în afara SUA încasările au fost și mai mici, de doar 6,3 milioane de dolari.

În vârstă de 48 de ani, Gyllenhaal este mai cunoscută ca actriță după ce a jucat în filme și seriale ca „Donnie Darko”, „Crazy Heart”, „The Dark Knight”, „Honourable Woman” sau „The Deuce”. Însă Warner Bros i-a pus la dispoziție un buget consistent în condițiile în care „The Lost Daughter”, primul ei film ca regizoare în 2021, s-a bucurat de recenzii excelente din partea criticilor.

Având în vedere încasările din weekendul de debut, recenziile slabe și recepția rece din partea publicului, analiștii se așteaptă acum ca Warner Bros să piardă zeci de milioane de dolari din cauza „The Bride!”, în condițiile în care legendarul studio de la Hollywood pune la punct detaliile privind achiziția sa de către Paramount Skydance.

„The Bride!” pune totodată capăt unei serii de 9 filme consecutive ale Warner Bros, una dintre cele mai lungi din istorie, care au debutat pe prima poziție la box office-ul nord-american, după titluri precum „A Minecraft Movie”, „Sinners”, „Final Destination Bloodlines” și „Weapons” anul trecut, și noul lungmetraj „La răscruce de vânturi” la începutul lui 2026. „The Bride!” a debutat pe poziția a treia.

„Într-o industrie din ce în ce mai ‘aversă la risc’ precum a noastră, credem că domeniul are de câștigat atunci când studiourile își asumă pariuri îndrăznețe pe producții originale precum aceasta”, a declarat Warner Bros. într-o notă transmisă presei.

Un nou film al Pixar, pe primul loc în clasamentul box office după o lungă așteptare

Celălalt debut al acestui weekend, filmul de animație „Hoppers” de la studioul Pixar a înregistrat încasări solide de 46 de milioane de dolari în America de Nord, și alte 42 de milioane în restul lumii, pentru un total global de 88 de milioane.

Filmul urmărește povestea lui Mabel Tanaka, o iubitoare de animale a cărei conștiință este transferată într-un castor robotic realist pentru a comunica cu animalele și a le salva habitatul de la distrugere, declanșând fără să vrea o revoltă în acest proces.

Cu recenzii excelente și o primire entuziastă din partea publicului (94% pe Rotten Tomatoes și nota „A” la sondajele CinemaScore), „Hoppers” pare pregătit să devină primul mare succes original al Pixar după aproape un deceniu.

Ultima victorie majoră a îndrăgitului studio de animație deținut de Disney a fost „Coco”, musicalul fantasy din 2017 care a debutat cu încasări de 50 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și a ajuns la venituri totale de 823 de milioane la nivel global.

Continuă perioada fastă pentru filmele de animație în cinematografe

De atunci, publicul familial s-a mobilizat în număr mare pentru continuări ale unor filme de animație, precum „Inside Out 2” și „Zootropolis 2”, care au devenit pe rând lungmetrajele animate cu cele mai mari încasări din istoria Hollywood.

Însă producțiile pe baza unor scenarii originale s-au dovedit mai greu de vândut publciului, iar „Elio”, anterioara încercare a Pixar, s-a stins rapid cu încasări de doar 154 de milioane de dolari încasări, în ciuda unui buget de 150 de milioane, cât a avut și noul „Hoppers”.

„Acesta este un film original fantastic din partea incredibilei echipe de la Pixar și este minunat să vedem publicul venind împreună cu prietenii și familiile pentru a se bucura de el”, a declarat Alan Bergman, copreședinte al Disney Entertainment.

„Scream 7”, liderul clasamentului box office de weekendul trecut, a suferit o scădere brutală de 74% în al doilea weekend de la lansare, dar a reușit totuși să se claseze mai sus decât „The Bride!”, pe poziția a doua la box office-ul nord american.

În ciuda recenziilor slabe și a notelor mediocre din partea publicului, noul titlu al francizei de groază a obținut deja încasări de 93,3 milioane de dolari în America de Nord și 149,4 milioane la nivel global.

Filmul este pe cale să depășească încasările filmului „Scream” original și ale continuării „Scream 2” din 1997, însă rezultatul nu este atât de impresionant având în vedere inflația din ultimele 3 decenii care a dus și la scumpirea biletelor vândute de sălile de cinema.