Sir Anthony Hopkins anunță la 87 de ani o premieră și pentru el: „Cred că vă va plăcea”

După o carieră de peste jumătate de secol în cinematografie, Sir Anthony Hopkins a decis să își spună în premieră povestea vieții și a carierei cu propriile cuvinte într-o carte autobiografică, relatează revista People.

Legendarul actor în vârstă de 87 de ani va lansa mai târziu în cursul acestui an un volum de memorii care se va numi We Did OK, Kid („Ne-am descurcat bine, puștiule”). Acesta va fi publicat pe 4 noiembrie de Summit Books, o divizie a editurii Simon & Schuster.

Hopkins, un dublu câștigător al Premiului Oscar, va nara varianta de audiobook.

„Îmi place și cred că vă va plăcea și vouă”, a spus Sir Anthony Hopkins într-un mesaj video în care anunță vestea. „Acordați-i o lectură”, a îndemnat el.

Potrivit editurii care îl va publica, volumul de memorii va acoperi „cariera sa ilustră în film și teatru, copilăria dificilă și drumul spre sobrietate”, într-o carte „sinceră, emoționantă și mult așteptată”, spusă cu o voce „captivantă” și „vulnerabilă”.

Cartea biografică va evita nici momentele dificile, promițând „o privire profund sinceră asupra celor mai grele perioade din viața sa personală”, continuă descrierea. „Dependența sa [de alcool] l-a costat prima căsnicie, relația cu singurul său copil și aproape chiar viața – acesta din urmă fiind, în cele din urmă, impulsul care l-a determinat să își mențină sobrietatea, un angajament pe care l-a respectat timp de aproape o jumătate de secol”.

We Did OK, Kid va include de asemenea „o colecție specială de fotografii personale” ale actorului.

Sir Anthony Hopkins continuă să rămână activ ca actor

În 2021, la vârsta de 83 de ani, Hopkins a devenit cea mai în vârstă persoană care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, după ce a fost premiat pentru rolul său din filmul The Father. Acesta a fost al doilea Oscar al său, după cel câștigat în 1992 pentru Tăcerea mieilor.

Cel mai recent, el a jucat în serialul dramatic din 2024 Those About to Die și în filmul Mary, difuzat de Netflix în decembrie, în care joacă rolul regelui Irod. De asemenea, urmează să apară într-un viitor film biografic despre familia Maserati, regizat de câștigătorul premiului Oscar Bobby Moresco.

Hopkins locuiește în Los Angeles alături de soția sa, cineasta Stella Arroyave. Anul trecut, el a declarat pentru People că aceasta lucra la un documentar despre el, deși nu știa exact cât de avansat era proiectul.

„Nu știu. Nu o întreb. Este destul de mult film. Nu știu când va apărea”, a spus el.