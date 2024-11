VIDEO Sir Anthony Hopkins îl joacă pe regele Irod într-un film nou produs de un nume controversat

Netflix tocmai a prezentat primul său trailer pentru „Mary” (Maria), un film surpriză despre nașterea lui Iisus în care Sir Anthony Hopkins îl va juca pe Irod Antipa și pentru care controversatul pastor american Joel Osteen a fost producător executiv, relatează IndieWire.

„Prin ochii Mariei, această epopee biblică a devenirii spune povestea uneia dintre cele mai profunde figuri din istorie și călătoria remarcabilă care a dus la nașterea lui Iisus. Aleasă să îl aducă pe Mesia în lume, Maria (Noa Cohen) este ostracizată după o concepție miraculoasă și forțată să se ascundă. Când Regele Irod (Anthony Hopkins) ordonă a vânătoare criminală pentru copilul ei nou-născut, Maria și Iosif (Ido Tako) fug – uniți de credință și mânați de curaj – pentru a salva viața sa cu orice preț”, se arată în descrierea oficială publicată de Netflix pentru viitorul film.

Compania americană de streaming a anunțat că intenționează să lanseze filmul pe platforma sa în 6 decembrie, înaintea Crăciunului.

Pentru rolul Mariei, care va fi personajul principal al filmului, a fost aleasă tânăra actriță Noa Cohen, considerată o stea în ascensiune a cinematografiei israeliene. Deși este un nume mai puțin cunoscut publicului internațional, actrița în vârstă de 22 de ani a impresionat în Israel după ce a jucat în filmul Silent Game din 2022 și în serialele My Nephew from Hell și 8200, toate trei producții ale cinematografiei locale. Ido Take, care îl va juca pe Iosif, este de asemenea un tânăr actor din Israel care s-a făcut remarcat în ultimii ani.

Chiar dacă rolul său pare a fi unul secundar, marele nume al filmului este desigur Sir Anthony Hopkins, după cum ne arată acum și primul trailer lansat de compania de streaming pentru lungmetraj:

Lungmetrajul propus de Netflix pentru perioada Crăciunului a fost filmat în secret

În mod mai puțin obișnuit, întregul film biblic a fost filmat în Maroc „sub radar”, după cum descriau jurnaliștii de la Deadline situația în luna aprilie a acestui an, când au dezvăluit în exclusivitate existența sa.

Mary a fost regizat de cineastul american Daniel John Caruso Jr., cunoscut la Hollywood pentru semnarea unor filme ca Taking Lives, Disturbia, Standing Up sau XXX: Return of Sander Cage. El a regizat de asemenea mai multe episoade ale unor seriale cunoscute precum The Shield, Over There, Smallville, și Dark Angel.

Scenariul este semnat de Timothy Michael Hayes, în timp ce distribuția este completată de actori ca Sephanie Nur, Susan Brown, Ori Pfeffer, Eamon Farren, Hilla Vidor, Mili Avital, Gudmundur Thorvaldsson, Dudley O’Shaughnessy, Keren Tzur, Mehmet Kurtulus, and Mila Harris.

Numele care iese însă în evidență este cel al producătorului executiv al filmului, pastorul american Joel Osteen, descris drept „controversat” de IndieWire și alte site-uri de la Hollywood.

În vârstă de 61 de ani, Osteen este unul dintre cei mai cunoscuți adepți ai așa-zisei „Evanghelii a prosperității”. Cunoscută și drept „Teologia prosperității”, această credință s-a răspândit în anii 1970 și 1980 în Statele Unite, fiind în special populară în rândul pastorilor penticostali și carismatici.

Unul dintre pilonii de bază ai Evangheliei prosperității este „plantarea de semințe”, termenul folosit pentru donațiile financiare consistente cerute enoriașilor. Pastorii promit că donațiile făcute bisericii vor fi primite înapoi înzecit de la Dumnezeu, fie sub forma prosperității financiare, fie prin alte binecuvântări sau chiar minuni.

Un nume controversat în spatele filmului ce va apărea înaintea Crăciunului

Unii teologi creștini consideră că „Evanghelia prosperității” este în contradicție directă cu învățăturile lui Iisus și arată cu degetul înspre versetul din Evanghelia după Marcu care relatează că:

„Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: ‘Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă’. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții.

Osteen are o avere estimată la 110 milioane de dolari și, după moartea cunoscutului teleevanghelist Pat Robertson în vara anului trecut, este considerat al doilea cel mai bogat pastor din Statele Unite, după Kenneth Copeland, la rândul său un proponent al „Evangheliei prosperității”.

În 2017, imediat după ce uraganul Harvey a provocat cele mai devastatoare inundații din istoria orașului Houston, Osteen a fost criticat pentru că nu și-a deschis Biserica Lakewood, o fostă arenă sportivă de 56.300 de metri pătrați cu 16.000 de locuri, ca adăpost de urgență pentru persoanele strămutate de furtună.

Osteen și alți pastori ai bisericii sale au respins acuzațiile, susținând că biserica era inaccesibilă din cauza inundațiilor și au afirmat că fotografiile de pe rețelele de socializare care arătau că aceasta nu a fost afectată de ape au fost făcute după ce ele s-au retras.

Scandal legat de finanțarea bisericii lui Joel Osteen

De asemenea în 2017, The Houston Chronicle arăta că biserica lui Osteen a strâns 89 de milioane de dolari în ultimul an fiscal și că, deși peste 90% din sumă a venit sub forma unor donații de la enoriași, doar 1% a fost redirecționată spre cauze caritabile.

Pastorul a devenit din nou ținta criticilor după ce s-a aflat că în timpul pandemiei de COVID-19 biserica sa a obținut un împrumut de 4,4 milioane de dolari, garantat de guvernul american prin unul dintre programele lansate pentru a susține afacerile închise de măsurile repetate de carantinare.

Multe persoane au întrebat atunci în spațiul public cum a fost posibil ca biserica lui Osteen să acceseze o astfel de finanțare, având în vedere că este înregistrată ca organizație religioasă non-profit, ce nu plătește taxe și impozite.

Biserica s-a apărat prin a arăta că o astfel de prevedere pentru organizațiile religioase a fost introdusă explicit de Congres în legea prin care erau înființate fondurile de susținere a mediului de afaceri în timpul pandemiei.

Joel Osteen afirmă de asemenea că, în calitate de pastor principal al bisericii sale, el nu încasează salariu și că averea sa provine din vânzarea de cărți și alte forme de venituri.

Filmul Mary nu este o producție originală a Netflix, compania americană de streaming anunțând abia în luna septembrie a acestui an că a cumpărat drepturile de a-l difuza în exclusivitate de la studiourile de producție care l-au filmat.

