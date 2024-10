Sir Anthony Hopkins va juca într-un film nou despre o familie de legendă a Italiei

Sir Anthony Hopkins a jucat recent rolul unui împărat roman în serialul „Those About to Die”, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

După ce a interpretat recent rolul unui împărat roman într-un serial, Sir Anthony Hopkins va juca pentru următorul său proiect într-un film despre o familie de legendă a Italiei: cea care a creat compania Maserati, relatează revista Variety.

Filmul biografic se va numi Maserati: The Brothers și va fi regizat de Bobby Moresco, cineastul american care a semnat ca regizor și „docudrama” Lamborghini: The Man Behind the Legend, apărută în 2022.

Viitorul lungmetraj va fi produs de Andrea Iervolino prin noua sa companie de producție The Andrea Iervolino Company. Deși numele său nu spune foarte multe publicului larg, detaliul este interesant întrucât LBE Group, compania de producție la care a Iervolino lucrat anterior, a produs atât documentarul despre Ferruccio Lamborghini, cât și filmul despre Enzo Ferrari apărut anul trecut, cu Adam Driver și Penelope Cruz în rolurile principale.

Ferrari, Lamborghini și Maserati, cele mai cunoscute branduri auto de lux ale Italiei, vor avea practic fiecare, după apariția noului lungmetraj cu Hopkins, câte un film despre fondatorii lor celebri.

„Un vis devenit realitate”, spune producătorul filmului despre colaborarea cu Anthony Hopkins

În ceea ce-l privește pe actorul britanic în vârstă de 86 de ani, el va juca în Maserati: The Brothers rolul unui finanțist italian care le oferă fonduri celor 3 frați. Sir Anthony Hopkins este primul actor anunțat pentru film.

„Să îl avem pe Anthony Hopkins la bord este un vis devenit realitate”, a declarat Andrea Iervolino într-un comunicat remis presei luni. „Abilitatea sa incomparabilă de a întrupa personaje complexe va ridica fără dubiu povestea noastră, iar noi suntem nerăbdători să vedem cum el aduce profunzime rolului”.

Producătorii au anunțat de asemenea că filmările vor începe „în curând” la Bologna, orașul italian în care frații Maserati au înființat în 1914 compania auto care le poartă numele. În prezent ea își are sediul la Modena.

Maserati a fost fondată cu 110 ani în urmă într-un garaj de trei frați italieni: Alfieri, Ettore și Ernesto. Tridentul pe care l-au ales drept emblemă a companiei este o replică a celui care se găsește pe Fântâna lui Neptun din Bologna.

Alfieri Maserati și Guerino Bertocchi într-o Maserati „Tipo 26” în 1926, FOTO: National Motor Museum / Heritage Images / Profimedia

Unul dintre frații Maserati a fost un pilot de curse faimos

Compania cunoscută pentru autoturismele sale de lux a fost legată de lumea curselor auto încă de la începuturile sale.

„Tipo 26”, prima mașină Maserati pentru curse Grand Prix, este autoturismul pe care Alfieri Maserati îl conducea în 1927, când a suferit un accident aproape fatal în timpul Cupei Messina. El a murit 5 ani mai târziu, la vârsta de 44 de ani, în urma unor complicații legate de accident.

Ceilalți doi frați, Ettore și Ernesto, și-au vândut în 1937 participația majoritară în companie, însă au rămas implicați în activitățile acesteia.

Părinții lor au avut în total 7 fii, dar doar Alfieri, Ettore și Ernesto au pus bazele companiei Maserati. Alți 3, Carlo, Bindo, Mario, au lucrat însă în cadrul companiei. Al șaptelea fiu Maserati a murit când avea doar un an de zile.

Alfieri a fost botezat după el, fiind al patrulea copil al cuplului. O placă memorială pentru el a fost plasată în 1987 în locul în care s-au născut frații Maserati.

Doi ani mai târziu, Institutul Tehnic din Voghera și-a schimbat numele în Institutul Tehnic Industrial „Alfieri Maserati” din Voghera. Strada Via Maserati din Bologna este de asemenea numită după el.

Pentru Anthony Hopkins rolul din viitorul film va marca a doua sa revenire în Italia în tot atâția ani, după ce el l-a jucat pe împăratul Vespasian în serialul Those About to Die. Serialul a fost filmat anul trecut la celebrele Cinecittà Studios din Roma.

