Sir Anthony Hopkins e împărat roman într-un nou serial de senzație / HBO ne trage de mânecă să nu uităm ceva important / Civilization 7, anunțat oficial

Sir Anthony Hopkins in serialul „Those About to Die” (FOTO: Captura de ecran)

Legendarul Sir Anthony Hopkins va juca rolul unui împărat roman într-un nou serial pe cale să apară, HBO ne trage de mânecă să nu uităm de cel mai așteptat serial al său de anul acesta, în timp ce gamerii se vor bucura să afle că al șaptelea joc de strategie „Civilization” a fost anunțat oficial. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla ce actriță importantă s-a alăturat serialului „Blade Runner 2099”, ce spune Sir Ian McKellen despre întoarcerea în rolul lui Gandalf pentru viitorul film „Stăpânul inelelor”, despre surpriza pe care le-o rezervă jucătorilor următorul titlu „Dragon Age” sau că franciza „Anno” se aventurează și ea în Roma Antică.

Sir Anthony Hopkins va fi împărat roman într-un nou serial de senzație

A trecut un an și jumătate de când anunțam în rubrica Nerd Alert Those About to Die, un serial în care legendarul Sir Anthony Hopkins urmează să joace rolul unui împărat roman, și nu unul oarecare. El îl va juca în serial pe Vespasian, fondatorul Dinastiei Flavilor și cel creditat cu salvarea imperiului într-o perioadă de turbulențe grave după moartea lui Nero. Seria a intrat acum pe ultima sută de metri.

Serialul cu 10 episoade se va baza pe cartea de non-ficțiune cu același nume a scriitorului și jurnalistului american Daniel Mannix, cea care a fost sursa de inspirație și pentru filmul Gladiatorul, iar Hopkins nu e singurul nume greu cu care vine adaptarea cinematografică. Creatorul serialului e cineastul american Robert Rodat, cunoscut pentru titluri ca Saving Private Ryan, The Patriot sau Thor: The Dark World.

Scaunul regizoral a fost ocupat de un alt cineast cunoscut, germanul Roland Emmerich, care anterior a regizat filme ca Independence Day, 10.000 BC, Midway sau Moonfall, ca să enumăr doar câteva. La capitolul distribuție cap de afiș e fără doar și poate Sir Anthony Hopkins, dar l-aș menționa totuși și pe actorul Iwan Rheon, cunoscut fanilor Game of Thrones după ce l-a jucat pe Ramsay Bolton.

„Roma în 79 e.n.: centrul Imperiului Roman este cel mai bogat oraș din lume și există un aflux puternic de muncitori sclavi din imperiul aflat în expansiune pentru a acapara lumea. Populația romană – plictisită, neliniștită și tot mai violentă – este ținută în frâu în principal de două lucruri: mâncarea gratuită și divertismentul spectaculos, sub forma curselor cu care și luptelor cu gladiatori”, notează descrierea oficială.

De ce spun că Those About to Die a intrat acum pe ultima sută de metri? Fiindcă avem în sfârșit și un trailer oficial „full”, dar și o dată de lansare: 18 iulie. Ceea ce nu știm deocamdată e pe care din platformele de streaming disponibile la noi vom putea vedea serialul. În SUA el va fi difuzat de Peacock, ceea ce înseamnă că, teoretic, în Europa ar trebui să apară pe SkyShowtime.

Dar la începutul lunii SkyShowtime și-a prezentat selecția de filme și seriale pentru vara aceasta iar Those About to Die nu e pe listă. Mai mult, în Marea Britanie și Irlanda el va fi difuzat de Amazon Prime. Având în vedere calibrul său, e ca sigur că vom putea vedea legal serialul și în România. Până când vom afla unde, las mai jos trailerul:

Ubisoft a anunțat „Anno 117: Pax Romana”

Și apropo de lucruri legate de Roma Antică, studioul de jocuri Ubisoft a anunțat săptămâna aceasta că Anno, populara sa serie de construcție de orașe, îi va duce în sfârșit pe fani în Imperiul Roman cu noul titlu Anno 117: Pax Romana, după cum relatează Game Rant. La fel ca alte titluri ale francizei, Pax Romana va fi disponibil pentru PC, PlayStation (5) și Xbox Series X/S.

Jucătorii vor putea intra în pielea unui guvernator roman trimis de împărat să gestioneze „costurile menținerii păcii” de-a latul imperiului, potrivit descrierii oficiale, care, evident, face referință la titlul jocului. Cele două regiuni dezvăluite până acum că vor fi în joc sunt una din Albion, numele folosit de romani pentru Anglia, și Latium, cea din centrul Peninsulei Italice în care se află și Roma.

Albion este „un tărâm plin de mistere în care nu vrea să se afle niciun roman civilizat”, în timp ce Latium este „aproape de inima flămândă” a Imperiului Roman, ne mai spun cei de la Ubisoft. Mai important e însă că studioul a anunțat că Anno 117 va fi lansat anul acesta, deși încă nu a dezvăluit data exactă. Anunțul a venit și cu un scurt trailer cinematografic de tip „teaser”, fără elemente de gameplay:

Sir Ian McKellen s-ar întoarce în rolul lui Gandalf, dar…

Revenind puțin la capitolul actori de legendă ai zilelor noastre, un alt Sir, Ian McKellen, a dezvăluit într-un interviu acordat The Times cu câteva zile în urmă că ar fi interesat să se întoarcă în rolul lui Gandalf pentru The Hunt for Gollum, („Vânarea lui Gollum”) viitorul lungmetraj Lord of the Rings anunțat luna trecută de studioul Warner Bros. după o pauză de 20 de ani.

McKellen le-a spus jurnaliștilor de la The Times că a auzit că personajul lui Gandalf ar putea face parte din noul film, dar a subliniat că deocamdată „nu există un scenariu, o ofertă sau un plan” oficial care să îi fie pus pe masă. Întrebat dacă s-ar întoarce în rol, McKellen a confirmat, cu o condiție. „Dacă mai sunt în viață”, a răspuns el. Legendarul actor britanic a ajuns la vârsta de 85 de ani.

Comentariile sale vin după ce mai devreme în cursul lunii și Viggo Mortensen a confirmat că s-ar întoarce în rolul lui Aragorn, dacă se aliniază planetele. Spre deosebire însă de actorul danez, Sir Ian McKellen a jucat și în trilogia de filme Hobbitul, apărută la un deceniu după lungmetrajele Stăpânul inelelor. Un deceniu a trecut și de când McKellen l-a jucat ultima oară pe Gandalf în Bătălia celor 5 oștiri.

HBO ne trage de mânecă să nu uităm de ceva important

Televiziunea americană a confirmat joi că a comandat și un al treilea sezon pentru House of The Dragon („Casa Dragonului”), o veste care, după cum menționează și cei de la Deadline, nu reprezintă tocmai o surpriză. Spun asta nu doar fiindcă serialul spin-off Game of Thrones a reușit să reproducă succesul uriaș de care s-a bucurat seria originală, ci și fiindcă George R.R. Martin cam „dăduse din casă” pe subiect.

Mai exact, scriitorul american povestise încă din luna decembrie a anului trecut că lucrează deja cu o echipă de scenariști la scrierea unor sezoane 3 și 4 pentru House of the Dragon. La fel de drept e însă că pe R.R. Martin îl ia de multe ori gura pe dinainte și unele din chestiile pe care le anunță nu se materializează ulterior. Anunțul oficial făcut acum de HBO nu e unul tocmai întâmplător.

Spun asta deoarece el a venit cu doar câteva zile înainte de premiera celui de-al doilea sezon al House of the Dragon, un lucru pe care comunicatul remis presei privind sezonul 3 nu uită desigur să îl menționeze. Primul episod al noului sezon va fi difuzat în SUA duminică seara, ceea ce înseamnă că la noi în România va intra în streaming pe noua platformă Max luni dimineața la ora 08:00.

E unul dintre cele mai așteptate seriale ale HBO de anul acesta și abonații care aruncă o privire acum pe platforma de streaming vor vedea că sezonul 2 al Casei Dragonului e cap de afiș și pe 3 din cele 5 pagini ale Max: Acasă, Seriale și cea pentru producțiile originale ale televiziunii americane. După cum probabil vor ști cititorii de cursă lungă ai rubricii Nerd Alert, HBO plănuiește să dezvolte puternic franciza GoT.

Am și renunțat să încerc să țin șirul serialelor Game of Thrones despre care R.R. Martin a spus în ultimii ani că sunt în faza de proiect la HBO în condițiile în care el lucrează îndeaproape cu televiziunea americană la adaptările cărților sale. Singura certitudine de până acum e că HBO a comandat un serial GoT bazat pe seria de nuvele Tales of Dunk and Egg din universul mai larg al A Song of Ice and Fire.

Hunter Schafer se alătură serialului „Blade Runner 2099”

Trecând de la HBO la rivalii de la Amazon Prime, revista Variety a anunțat joi că distribuția serialului sci-fi Blade Runner 2099 va include o stea în ascensiune a Hollywod-ului în persoana actriței americane Hunter Schafer, care a jucat recent în Kinds of Kindness, noul film al apreciatului regizor grec Yorgos Lanthimos, și The Ballad of Songbirds & Snakes, cel mai nou lungmetraj al francizei The Hunger Games.

Schafer a cunoscut o ascensiune fulminantă la Hollywood după ce a impresionat în serialul Euphoria, o altă producție originală a HBO, că tot era vorba de House of the Dragon. În ceea ce privește Blade Runner 2099, regizorul Ridley Scott anunțase în noiembrie 2021 că lucrează în premieră la un serial care să extindă franciza cinematografică pe care a creat-o cu 4 decenii în urmă pe baza scrierilor lui Philip K. Dick.

După cum sugerează și titlul, serialul Blade Runner va veni cu o poveste care se va desfășura după evenimentele din filmele francizei, lansate în 1982 și 2017 (ultimul sub regia lui Denis Villeneuve). Schafer se pare că va juca unul dintre rolurile principale, alături de Michelle Yeoh, o câștigătoare recentă a Premiului Oscar. Filmările vor începe anul acesta, deci e prea devreme deocamdată să știm și data de lansare.

Hunter Schafer la premiera filmului The Ballad of Songbirds & Snakes (FOTO: Dave Bedrosian / Imago Stock and People / Profimedia Images)

Pansexualii vor fi la putere în noul joc „Dragon Age”

Într-o altă știre cu „dragoni” în titlu, Corinne Busche, regizoarea viitorului joc Dragon Age: The Veilguard, primul titlu al francizei Dragon Age după o pauză de un deceniu, a explicat într-un interviu acordat IGN că toate personajele jucabile vor fi pansexuale, ceea ce înseamnă că vor putea intra în relații romantice indiferent de sexul sau rasa celor de care sunt interesate.

Inclusiv IGN, cel mai mare site din lume specializat pe industria jocurilor video, notează că vestea va reprezenta o surpriză pentru fani, având în vedere că în anterioarele jocuri (excluzând Dragon Age II), personajele cu fire romantice aveau orientări sexuale diferite. Unele erau într-adevăr pansexuale, dar altele erau atrase doar de același sex, în timp ce altele doar de rasa din care făceau parte și ele.

Solas, de exemplu, era atras doar de femei elf. Iar The Veilguard este un joc al BioWare iar jocurile produse de acest studio, mai ales cele din seria Mass Effect și Dragon Age, sunt cunoscute pentru scenele lor de sex destul de explicite. Busch a confirmat că noul joc nu va face excepție, mai ales înspre sfârșitul poveștii: „Suntem bineînțeles un joc cu rating M (n.r. nerecomandat celor sub 15 ani). Avem nuditate”.



Dragon Age: The Veilguard urmează să apară în 2024, fiind unul dintre cele mai așteptate, dacă nu chiar cel mai așteptat joc video al anului. Cei de la BioWare nu au dezvăluit nici săptămâna aceasta la evenimentul Xbox Games Showcase data de lansare exactă a jocului, însă au venit cu un prim trailer cinematografic și unul de gameplay uriaș, cu o lungime de 20 de minute:

„Civilization 7” a fost anunțat oficial

Greu de crezut că au trecut deja 8 ani de când studioul Firaxis Games și distribuitorul 2K Games au scos pe piață Civilization 6, chiar dacă de atunci au venit cu un flux constant de update-uri. Însă acestea nu pot continua la infinit și Firaxis a anunțat la începutul săptămânii la Summer Game Fest că următorul titlu al francizei de jocuri video creată de Sid Meyer va fi lansat în 2025.

„Ca al șaptelea titlu principal al acestei francize, Civilization VII este un joc de strategie 4x dezvoltat de echipa legendară de la Firaxis Games. Jucătorii își pun bazele civilizației, construiesc orașe și minuni arhitecturale și își extind teritoriul, cuceresc sau cooperează cu civilizații rivale în căutarea prosperității, și explorează colțurile îndepărtate ale lumii necunoscute”, notează descrierea oficială.

OK, chiar nu spune nimic ceea ce nu e valabil și pentru celelalte titluri Civilization, dar unul din motivele pentru care franciza s-a bucurat de un succes constant de-a lungul anilor e că nu s-a îndepărtat prea mult de rețeta clasică creată de Sid Meier, după cum subliniază și cei de la Digital Trends. David Ismailer, președintele 2K Games promite „un nou hit care îți taie respirația” cu Civilization VII.

„Timp de peste 30 de ani, jucătorii din întreaga lume și-au împărtășit iubirea și susținerea pentru Civ”, a declarat și Sid Meier, fondatorul și directorul de creație al Firaxis Games, într-un comunicat. „Sunt incredibil de entuziasmat să văd Civilization VII, un joc care reprezintă punctul culminant a aproape 3 decenii de inovație și rafinare în domeniul strategiei”, a adăugat el.

Astea fiind spuse, mai avem probabil de așteptat până vom afla mai multe detalii cu ce particularități noi va veni jocul, având în vedere că este programat să apară abia anul viitor. Știm însă că el va fi disponibil pentru PC, PlayStation 5 și 4, Xbox Series X/S, Xbox One și Nintendo Switch. Deci pentru toată lumea, cum ar veni. Cei de la Firaxis au lansat și un trailer cinematografic odată cu marele anunț:

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o poți găsi aici: