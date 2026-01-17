Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială / Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării

Kurzii au evacuat orașul Deir Hafer, la est de Alep, după ce armata siriană a preluat controlul militar în zonă. 16 ianuarie 2026. Credit foto: Baderkhan Ahmad / AP / Profimedia

Armata siriană a anunțat sâmbătă dimineață că a preluat controlul asupra orașului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forțele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma luptelor recente din această regiune din nordul Siriei.

Armata a anunțat că a preluat „controlul militar deplin” asupra orașului Deir Hafer într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat, în timp ce un corespondent al agenției France Presse a văzut trupe desfășurate în oraș, relatează Agerpres.

Armata siriană anunțase anterior, sâmbătă, că a început să intre într-o zonă din nordul Siriei, la est de Alep.

Drepturi naționale pentru kurzii din Siria

Într-un moment în care este angajat într-un conflict cu forțele kurde care controlează nordul țării, președintele sirian Ahmed al-Sharaa a anunțat vineri seară recunoașterea prin decret a drepturile naționale ale kurzilor, a căror limbă va fi acum oficială.

Șeful statului a afirmat că populația kurdă constituie o „parte integrantă” a Siriei care a suferit decenii de marginalizare și opresiune sub regimurile anterioare.

BREAKING — Syria’s Sharaa issues a proclamation which guarantees Syrian Kurdish rights, ensuring Kurdish education in Kurdish areas, returns citizenship to the Kurds who lost it in 1962 and declares Newroz national holiday pic.twitter.com/ZfuuipzsOu — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 16, 2026

Minoritatea kurdă a profitat de haosul războiului civil (2011-2024) pentru a cuceri vaste teritorii în nordul și nord-estul Siriei – inclusiv câmpuri de petrol și gaze – după ce a învins gruparea jihadistă Stat Islamic cu sprijinul unei coaliții multinaționale.

Săptămâna trecută au izbucnit lupte între armata siriană și forțele kurde din Alep, unde acestea din urmă au fost alungate din cele două cartiere pe care le controlau.

Forțele siriene au adunat apoi întăriri semnificative în regiunea Deir Hafer, la aproximativ 50 de kilometri est de Alep, și au ordonat Forțelor Democratice Siriene (SDF), dominate de kurzi, să evacueze o zonă situată între această regiune și râul Eufrat, mai la est.

Comandantul SDF, Mazloum Abdi, a anunțat o retragere planificată, care urma să înceapă sâmbătă dimineața. Cu puțin timp înainte, armata anunțase că bombardează pozițiile kurde din regiune după ce a emis avertismente pentru civili, în timp ce SDF a raportat „bombardamente intense”. Armata acordase civililor o perioadă de grație pentru a evacua zona aflată sub controlul SDF, iar peste 4.000 dintre aceștia au fugit, potrivit autorităților siriene.

În paralel, emisarul american în Siria, Tom Barrack, și șeful forțelor kurde din Siria, Mazloum Abdi, au sosit sâmbătă la Erbil pentru o întâlnire, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul președinției regiunii Kurdistan din Irak.

Barrack urma să se întâlnească cu liderul kurd Massoud Barzani, apoi cu Mazloum Abdi, șeful SDF, și cu Nechirvan Barzani, președintele Kurdistanului irakian, potrivit sursei.

Această întâlnire are loc, așadar, pe fundalul ciocnirilor dintre armata siriană și forțele kurde din nordul Siriei, în timp ce stagnează negocierile dintre Damasc și kurzi pentru implementarea acordului semnat în martie 2025, care vizează integrarea instituțiilor lor civile și militare în statul sirian.

„Un prim pas, dar insuficient”

Tot sâmbătă, kurzii sirieni au declarat că decretul prezidențial publicat vineri care face din kurdă o limbă oficială și garantează acestei minorități drepturile naționale, este un prim pas, însă insuficient.

Decretul președintelui Ahmed al-Sharaa este „un prim pas, dar nu răspunde aspirațiilor și speranțelor poporului kurd”, a declarat administrația kurdă din nordul și nord-estul Siriei într-un comunicat.

Drepturile trebuie protejate „prin constituții permanente care exprimă voința poporului și a tuturor componentelor sale” și nu prin „decrete temporare”, se adaugă în comunicat.