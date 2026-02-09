Sistemul britanic de credite studențești e fraudat; 370.000 de absolvenți „dispăruți” cu datorii de 13 miliarde. Autoritățile dau vina pe români

Au apărut acuzații că absolvenții „escrochează” sistemul de împrumuturi pentru studenți cu miliarde de lire sterline, deoarece autoritățile afirmă că au pierdut urma a sute de mii de clienți, scrie presa britanică.

Nu este pentru prima dată când apar asemenea acuzații, iar o amplă investigație a publicației britanice Sunday Times scria anterior că persoane care nu au „absolut nicio intenție academică” se înscriu în fiecare an la cursuri universitare pentru a lua împrumuturi, „fără nicio intenție de a le rambursa”, iar oficialii britanici vorbesc de o „recrutare organizată”, în special de cetățeni români.

Compania de Împrumuturi pentru Studenți (SLC) a admis că nu are detalii despre statutul de angajare sau financiar al mai bine de 370.000 de beneficiari, care îi datorează în total aproape 13 miliarde de lire sterline.

Mulți dintre ei sunt studenți din UE care s-au întors acasă ori britanici care au emigrat. Alții s-ar putea să nu lucreze, să solicite ajutoare sociale sau să nu câștige suficient pentru a rambursa banii.

Experții avertizează că „scurgerea” absolvenților din schema de rambursare a împrumuturilor i-ar putea pune pe contribuabili în postura de a suporta ei consecințele.

Nick Hillman, director al Institutului de Politici pentru Învățământul Superior (HEPI), a declarat: „Aceste cifre mari arată un potențial uriaș de scurgere din sistemul de împrumuturi pentru studenți.”

„Am văzut în ultimele săptămâni cât de supărați sunt absolvenții că trebuie să plătească atât de mult pentru propria lor educație, dar cineva va trebui în cele din urmă să plătească factura și pentru aceia care dispar complet din sistem.”

Hillman a le-a propus decidenților să „se uite la Noua Zeelandă”, unde sunt impuse „penalități aspre pentru plățile întârziate” celor care nu rambursează banii datorați.

Parlamentarul independent Rupert Lowe, cel care a obținut cifrele printr-o interpelare parlamentară, susține că e necesară o investigație pentru a se stabili dacă sistemul de împrumuturi universitare este „escrocat” de studenți străini care nu mai înapoiază banii.

Lowe a declarat: „Vreau să știu exact câți dintre acești studenți pierduți sunt cetățeni străini.”

„Cred că avem de-a face cu o escrocherie la scară industrială încă în curs, prin care străini, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le înapoia vreodată.”

„Îi cer guvernului să deschidă o investigație completă, iar apoi să restricționeze eligibilitatea împrumuturilor pentru studenți numai la cetățenii britanici.”

„Miliarde și miliarde dispărute. Cine e răspunzător? Cine a fost concediat? Unde e investigația?”

„Vorbim de incompetență crasă, în cel mai bun caz, de fraudă industrială în cel mai rău. Trebuie să existe consecințe severe.”

Richard Fuller, purtătorul de cuvânt al conservatorilor pe probleme de educație, a declarat pentru Telegraph că se teme că contribuabilul ar putea fi cel care va achita această „notă colosală”.

El a mai adăugat: „Fiecare bănuț al contribuabililor și fiecare împrumut suplimentar acordat în numele contribuabililor noștri ar trebui gestionat cu aceeași seriozitate și grijă cu care și cetățenii noștri își gestionează finanțele gospodăriei proprii.”

În decembrie valoarea totală a tuturor împrumuturilor restante de rambursat era de 226 miliarde de lire sterline.

Prin urmare, împrumuturile de 12,8 miliarde de lire pentru care veniturile absolvenților nu pot fi verificate reprezintă un pic sub 5,7% din total.

Iar cei 376.410 absolvenți ale căror venituri nu sunt verificate reprezintă unul din 15 sau 6,64% din cei 5,7 milioane de studenți sau absolvenți cu împrumuturi restante.

SLC a negat că toți clienții neverificați sunt concomitent și „dispăruți”- susținând și că s-ar putea ca pentru unii dintre ei să nu fie necesar să-și ramburseze împrumutul.

Pe de altă parte, SLC a și admis că e posibil ca unii dintre ei să fi plecat în străinătate.

Organizația a declarat că clienții ei sunt obligați s-o informeze dacă pleacă în străinătate pentru mai mult de trei luni – ceea ce înseamnă că unii absolvenți s-ar putea afla în această perioadă de trei luni.

La începutul săptămânii a apărut informația că Keir Starmer „le-ar putea oferi studenților din UE taxe de școlarizare reduse”.

Premierul a fost avertizat că universitățile britanice ar putea pierde 580 de milioane de lire dacă le-ar face reducere tinerilor sub 30 de ani din UE care studiază în Regat.

După Brexit studenții din UE achită taxa mai mare pentru studii internaționale, 11.400-32.000 de lire pe an, comparativ cu taxa pentru studenții britanici de 9.535 de lire.

Însă UE face presiuni asupra guvernului a reduce taxele pentru studenții din UE, parte a unui acord propus pentru mobilitatea tinerilor.

Sir Keir a fost de acord cu „schema de experimentare pentru tineret” ca parte a acordului său de tip „reset” al Brexitului, care le va permite tinerilor din UE de 18-30 de ani să locuiască, lucreze și studieze în Regat.

Negocierile privind acordul, care le va permite și tinerilor britanici să locuiască, lucreze și studieze în UE, s-au împotmolit din cauza problemei taxelor de școlarizare.

Partidul Laburist va fi reticent să le acorde reducere studenților din UE, dat fiind că absolvenții britanici continuă să se confrunte cu o datorie imensă acumulată din cauza creditelor studențești.

Un nou sondaj realizat de YouGov arată că mai mult de patru din 10 britanici (44%) consideră că guvernul ar trebui să anuleze parțial sau integral datoria studențească.

Sondajul a mai arătat că trei sferturi (76%) din respondenți consideră că rata dobânzii de 6% la unele împrumuturi studențești e prea mare.

Două treimi (68%) au declarat că taxele de școlarizare de 9.000 de lire pe an pentru studenții din Anglia sunt prea mari.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)