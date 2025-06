Sistemul medical românesc, prin ochii unei franțuzoaice însărcinate. „Am fost șocată de modul nepoliticos în care erau tratate gravidele la voi”

Cititoarea Totuldespremame Iris L., care e expat în România, ne-a scris cum a decurs monitorizarea sarcinii ei la spitalul Filantropia, cum și-a gestionat singură depresia din timpul sarcinii și care au fost lucrurile care au surprins-o și intrigat-o privind sistemul medical românesc. Cel mai mult au afectat-o lipsa de politețe la adresa gravidelor din partea personalului maternității și a unui plan bine pus la punct de monitorizare a sarcinii. În cele din urmă, spre finalul sarcinii, Iris a plecat la Paris, iar starea ei de spirit s-a îmbunătățit semnificativ. Redăm povestea sarcinii cititoarei noastre și observațiile ei privind diferența dintre cele două sisteme de sănătate experimentate:

„Numele meu este Iris și am născut un băiețelul minunat în octombrie 2022, după ce am trecut

printr-o sarcină dificilă. Sunt frantuzoaică-italiancă, expatriată în România, așa că vă rog să scuzați eventualele greșeli.

Departe de familia mea, mă simțeam singură

În februarie 2022, eu și partenerul meu am aflat că sunt însărcinată. Vestea ne-a dat viața peste cap,

deoarece nu era în plan să avem un copil, dar ne doream unul într-o zi. Săptămâna următoare, a trebuit să încep noul meu loc de muncă, exact când a început războiul din Ucraina. M-am gândit de multe ori să vorbesc despre sarcina mea cu șefa mea înainte de sfârșitul perioadei de probă, dar eram prea speriată să nu-mi pierd jobul.

Norocul de a lucra de la distanță mi-a permis să-mi ascund sarcina, însă munca era una grea, în mai multe limbi străine, și implica inclusiv învățarea unui nou software. Spre surprinderea mea, am început să simt un imens sentiment de singurătate, deoarece eram departe de familia mea, iar războiul mi-a dat o senzație teribilă că această lume se prăbușește. Locuiam singură în apartamentul meu și, la câteva săptămâni după ce am aflat despre sarcină, au început grețurile.

